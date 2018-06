USA:n Viron-lähettiläs turhautui Trumpiin ja eroaa

Yhdysvaltain Viron-suurlähettiläs jättää tehtävänsä turhauduttuaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin. Asiasta kertoo CNN.

Uutiskanavan mukaan lähettiläs James Melville Jr. on turhautunut Trumpin Yhdysvaltain eurooppalaisiin liittolaisiin kohdistuneisiin kommentteihin ja käytökseen.

Melville jättää tehtävänsä heinäkuun lopulla. 33 vuotta julkishallinnossa työskennellyt lähettiläs kirjoitti yksityisellä Facebook-sivullaan muun muassa, että virkamiehelle kunniallisinta on erota, jos tämä ei enää pysty tukemaan hallinnon politiikkaa.

– Olen työskennellyt kuuden presidentin ja 11 ulkoministerin alaisuudessa, enkä kuvitellut, että kohdallani tämä piste tulisi koskaan vastaan, Melville sanoi Facebookissa.

– Se, että presidentti sanoo ”EU:n haluavan käyttää Yhdysvaltoja hyväkseen” ja ”olevan säästöpossumme kimpussa” tai Naton olevan ”yhtä paha kuin (Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus) Nafta” on sekä faktuaalisesti väärin että merkki siitä, että (minun) on aika lähteä, Melville kirjoitti.

Melville on vuoden sisään kolmas pestinsä etuajassa jättävä yhdysvaltalaislähettiläs.

https://edition.cnn.com/2018/06/29/politics/us-ambassador-estonia-resign-trump/index.html?utm_term=image&utm_source=twCNNi&utm_medium=social&utm_content=2018-06-30T00%3A51%3A06

STT

Kuvat: