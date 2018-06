Useita haavoittui ampumavälikohtauksessa Malmössä, poliisi on eristänyt tapahtumapaikan ja turvaa myös sairaalan ensiavun sisäänkäyntiä

Malmössä viisi ihmistä on haavoittunut ampumavälikohtauksessa, kertoo Ruotsin poliisi. Hälytys paikalle tuli vähän kahdeksan jälkeen maanantai-iltana paikallista aikaa.

Osa haavoittuneista kuljetettiin sairaalaan ambulansseilla ja osa saapui sinne yksityisautoilla. Vammojen vakavuudesta ei vielä ole tietoja. Haavoittuneet ovat kaikki miehiä.

Tapahtumapaikka sijaitsee Drottningsgatanilla lähellä oikeus- ja poliisitaloja. Aftonbladetin tietojen mukaan useita miehiä olisi ammuttu heidän tullessaan ulos nettikahvilasta.

Silminnäkijöiden mukaan paikalla olisi ammuttu jopa parikymmentä laukausta, jotka kuulostivat tulevan automaattiaseesta. Silminnäkijät kertovat, että paikalla oli kymmenkunta poliisiautoa. Tapahtumapaikalle jäi jälkeen suuria hylsyjä, kertoo SVT.

Poliisi on vaitonainen asiasta, eikä sillä ole vielä epäiltyä ampujaa hallussaan. Poliisi on eristänyt tapahtumapaikan ja turvaa myös sairaalan ensiavun sisäänkäyntiä. Tällä hetkellä poliisi kuulustelee silminnäkijöitä ja myöhemmin pyrkii kuulemaan myös haavoittuneita. Tapausta tutkitaan murhan yrityksenä.

Poliisin mukaan yleisöllä ei kuitenkaan ole syytä olla huolissaan turvallisuudestaan.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OnAgbA/skottlossning-i-malmo-finns-skadade

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/skottlossning-i-centrala-malmo-3

STT

Kuvat: