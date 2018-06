Uuden ilmeen saaneen LP Viestin toiminta laajenee naisten ykkössarjan ja A-tyttöjen lentopallojoukkueisiin – Janne Harjusta päätoiminen valmentaja

Salolainen lentopalloseura LP Viesti laajentaa toimintaansa. Ensi kaudesta lähtien seuraan kuuluvat mestaruusliigajoukkueen lisäksi LP Viesti Akatemia -nimellä pelaava naisten ykkössarjajoukkue sekä A-tyttöjen SM-sarjajoukkue.

Naisten ykkössarjaedustus on ollut jo useamman vuoden ajan Salon Viestillä. Konkreettisin muutos on seuravaihdon lisäksi Janne Harjun tulo mukaan päätoimiseksi valmentajaksi. Hän on mestaruusliigajoukkueen kakkosvalmentajuuden lisäksi ensi kaudella ykkössarjajoukkueen ja A-tyttöjoukkueen päävalmentaja.

Lisäksi Ville Salmi vastaa jatkossa kaikkien joukkueiden fysiikkavalmennuksesta.

– Tavoitteena on luoda yhteistyöllä pelaajapolku junioreista Mestaruusliigaan ja myös kansainvälisille kentille asti, toteaa LP Viestin toiminnanjohtaja Elina Käsnänen seuran tiedotteessa.

LP Viestin uutena puheenjohtajana aloitti keväällä Karri Virtanen, joka hoiti viime kaudella varapuheenjohtajan pestiä. Puheenjohtajana on viime vuodet toiminut Markku Murto.

Kymmenen vuotta viime talvena täyttänyt seura muokkasi myös ulkoista ilmettään uuden logon myötä.