Uuden maastopyöräilypuiston reitit soveltuvat eritasoisille harrastajille

Tupurinulkoilualueelle Saloon on kevään mittaan rakennettu maastopyöräilypuistoa. Alueelta löytyy tällä hetkellä kolme pääreittiä. Pisin niistä on arviolta 1,2 kilometriä.

Reittejä on eritasoisille harrastajille. Ne on merkitty ympäristöön eri väreillä, jotka kertovat niiden teknisestä haastavuudesta. Myös oikea kulkusuunta on merkitty reitin varrelle.

Ratojen eri kohdissa eritasoiset pyöräilijät pystyvät soveltamaan reittiä omaa taitotasoansa vastaavaksi. Radan aikana suorittaja voi eräässä kohdassa joko hypätä alas pyöränsä kanssa, tai vaihtoehtoisesti liu’uttaa pyörää.

Jos taas alamäen vauhti tuntuu aloittelijasta liian kovalta, mäestä löytyy myös loivempi laskeutumisreitti. Toisaalta jos suora alamäki on harrastajalle liian helppo, on tämän mahdollista lisätä vaikeustasoa kiemurtelemalla reitillä.

Reittien suunnittelusta ja huollosta vastaa Habanero Mountainbikers ry. Seuran harrastajat ovat ajaneet osaa alueen reiteistä jo vuosien ajan. Yhteistyö Salon kaupungin ja maastopyöräilyseuran välillä alkoi tämän vuoden helmikuussa. Valmis puisto onkin kaupungin virallinen ulkoliikunta-alue.

