Syyttäjä pitää MV-julkaisun perustajaa vastuullisena sivuston kommenttiosiossa esitettyyn tappouhkaukseen – Ilja Janitskinille on luettu tänään lisää syytteitä

Lukuisista rikoksista syytetylle MV-julkaisun perustajalle luettiin tänä aamuna käräjäoikeudessa syytteet kahdesta tekijänoikeusrikoksesta, laittomasta uhkauksesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta. Syyttäjän mukaan Ilja Janitskin kopioi sivustolleen muista medioista artikkeleita ja kuvia, joihin hänellä ei ollut tekijänoikeuksia.

Laiton uhkaus liittyy siihen, että Janitskin on syyttäjän mukaan verkkojulkaisun sisällöstä vastaavana julkaissut tai sallinut julkaistavan artikkelin, johon on liitetty kommentti- ja keskusteluosio. Kommenttiosiossa oli syyttäjän mukaan esitetty tappouhkaus maakuntalehden päätoimittajalle. Uhkauksen takia päätoimittaja oli joutunut syyttäjän mukaan muun muassa hankkimaan kotiinsa turvallisuusjärjestelmän.

Toissijaisesti syyttäjä vaatii uhkauksesta Janitskinille rangaistusta julkisesta kehottamisesta rikokseen.

– Janitskin on joukkotiedotusvälinettä käyttäen kehottanut rikoksen tekemiseen siten, että kehotus on aiheuttanut vaaran, että rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, syyttäjä toteaa haastehakemuksessaan.

MV-julkaisu oli myös syyttäjän mukaan julkaissut kaksi halventavaa artikkelia eräästä naisesta.

Janitskin: Vastaan vain omista tekemisistäni

Janitskin kiistää syyllistyneensä rikoksiin. Hän ei katso olevansa vastuussa perustamansa ja vuosia yhtiönsä kautta omistamansa sivuston julkaisemasta materiaalista. Ei, vaikka lain mukaan julkaisijan tulee määrätä verkkojulkaisullekin vastaava toimittaja, jonka tehtävänä on muun muassa johtaa ja valvoa toimitustyötä ja päättää sisällöstä.

Hän kertoi aiemmin oikeudessa, että hän vain tarjosi alustan ihmisille julkaista tekstiä. Hän totesi, ettei ole mikään päätoimittaja, vaan vastaa vain omista kirjoituksistaan. Hän kertoi antaneensa julkaisuoikeuksia kymmenille ihmisille.

– Kukaan ei vastannut mistään. Suurin osa MV-lehden jutuista on lukijapostina tullutta. Puhutaan sadoista kirjoittajasta ennemmin kuin kymmenistä. Ainoa, joka toimi omalla nimimerkillä, olin minä, Janitskin sanoi.

Yksi kokonaisuuden asianomistajista, mediayhtiö Sanoma on STT:n suurin omistaja.

STT

