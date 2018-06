Uutiskanava Fox: Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin tapaavat Helsingissä.

Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin tapaavat Helsingissä, kertoo uutiskanava Fox. Tapaamisajasta ei ole vielä tietoa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoo olevansa varma, ettei Trump päästä Putinia helpolla. Pompeon mukaan Trump tekee selväksi Venäjän presidentille, että puuttumista toisen maan vaaleihin ei voida hyväksyä.

Pompeo on myös vakuuttanut, ettei Yhdysvaltain kanta Krimin miehitykseen ole muuttunut. Hämmennys johtuu siitä, että Trump on esittänyt johtavien teollisuusmaiden ja Venäjän G8-ryhmän muodostamista uudelleen. Venäjä menetti paikkansa ryhmässä Krimin miehityksen jälkeen. Muut G7-maat eivät ole nähneet mahdollisuuksia Venäjän paluulle.

– Uskoakseni keskustelemme Syyriasta. Keskustelemme varmasti myös Ukrainasta. Puhumme lisäksi monista muista asioista, Trump sanoo.

– Katsotaan, mitä tapahtuu. Eihän sitä koskaan tiedä tapaamisista, mitä niissä tapahtuu, vai mitä?

Trumpin mukaan tapaamiset ovat aina hyödyllisiä.

– Mielestäni tapaamisista voidaan saada paljon hyviä tuloksia. Meillä oli erinomaisia keskusteluita (Kiinan) presidenttiXin kanssa. Kaikkialla, missä olen ollut, meillä on ollut erinomaisia tapaamisia. Joten ehkä tästä kehkeytyy jotain positiivista.

Liiallista kehumista?

Trumpin arvostelijat epäilevät, että presidentti tekee myönnytyksiä Kremlille saamatta mitään vastaan. Trumpin asemaa neuvotteluissa pidetään heikkona, koska hän on antanut vaikutelman linjan pehmenemisestä.

– Pelkään, että hänen innokkuutensa tulla toimeen Putinin kanssa saattaa tuottaa myönnytyksiä, jotka eivät ole Yhdysvaltain edun mukaisia, sanoo Yhdysvaltain entinen Venäjän-suurlähettiläs Michael McFaulNew York Timesille.

– Jos Trump vuodattaa samanlaista ylistystä Putinille kuin Kim Jong-unille, siitä tulee valtava voitto Putinille. Ei Putin tarvitse muuta menestyksekkääseen tapaamiseen.

Trump osallistuu Naton huippukokoukseen Brysselissä 11.-12. heinäkuuta. Lisäksi hän tapaa Britannian pääministerin Theresa Mayn ja kuningatar Elisabetin Lontoossa 13. heinäkuuta.

