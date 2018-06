Uutissuomalainen: Lähes joka toinen kannattaa rautatietunnelia Helsingin ja Tallinnan välille

Suomalaisista lähes joka toinen kannattaa rautatietunnelin rakentamista Helsingin ja Tallinnan välille, ilmenee Uutissuomalaisen teettämästä gallupista. Vastustajia on runsas kolmannes.

Vankimmin rautatietunnelia kannattavat kokoomuksen äänestäjät, joista 64 prosenttia kannatti rautatietunnelia maiden välille. Eniten tunnelia vastustivat perussuomalaisten äänestäjät. Heistä 43 prosenttia vastusti hanketta.

Rautatietunnelin rakentamista Helsingin ja Tallinnan välille on selvittänyt kaksi eri hanketta, joista toista on vetänyt julkisten tahojen FinEst Link ja toista liikemies Peter Vesterbacka. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön johtama työryhmä on selvittänyt tunnelin edistämistä FinEst Linkin tutkimuksen pohjalta.

Tietoykkösen verkkokyselyyn vastasi toukokuussa 1 000 yli 18-vuotiasta mannersuomalaista. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

STT

Kuvat: