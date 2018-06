Uutissuomalainen: Liikenneviraston betonitutkimus viivästyi pahasti näytteenottovirheiden vuoksi

Liikenneviraston tutkimus siltojen betonin lujuudesta on viivästynyt kuukausilla, koska osa näytteistä on otettu väärin, kertoo Uutissuomalainen. Liikennevirastosta kerrotaan, että yhdessä osaryhmässä on tullut järjestelmällisiä virheitä. Kaikki virheet ovat saman yrityksen tekemiä.

Liikennevirasto havaitsi ongelmat tämän vuoden alussa, kun suunniteltu julkaisuajankohta jo lähestyi.

Ryhmässä, jonka tuloksia ongelmat koskevat, on noin 20 siltaa. Näytteenotto uusitaan kuitenkin vain Liikenneviraston mielenkiintoisina pitämissä kohteissa. Muissa tyydytään epätarkkaan tietoon.

Tutkimuksessa on mukana kaikkiaan 93 suurta ja vilkasliikenteistä siltaa. Tutkimuksen tulokset ovat jo suurimmasta osasta siltoja selvillä. Liikennevirasto kuitenkin tiedottaa myös niistä vasta, kun koko hanke on valmis.

– Toki tästä voi päätellä, ettei mikään silta ole sortumisvaarassa. Sellaisesta olisi informoitu heti, sanoo Liikenneviraston taitorakenneyksikön päällikkö Minna Torkkeli.

Tutkimus liittyy vuonna 2016 ilmenneisiin betonin lujuusongelmiin.

STT