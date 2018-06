Uutissuomalainen: Palolentoihin on kulunut jo nyt enemmän rahaa kuin koko viime kesänä yhteensä

Maastopalojen tähystyslentoihin kului toukokuun aikana enemmän rahaa kuin koko viime kesänä yhteensä, kertoo Uutissuomalainen. Lentoja hallinnoivalle Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle (avi) myönnetään vuosittain 500 000 euron määräraha lentoja varten. Nyt määräraha on käytetty ja toinen 500 000 euron suuruinen määräraha myönnetty.

– Useimpina vuosina rahasta on palautettu osa takaisin. Nyt kesä on niin poikkeuksellinen, että jo tässä vaiheessa piti anoa lisää rahaa, pelastusylitarkastaja Pentti Kurttila Pohjois-Suomen avista kertoo.

Tähystyslentoihin kuluu tällä hetkellä lähes 50 000 euroa päivässä, joten lisämääräraha riittää pahimmassa tapauksessa vain noin kymmeneksi päiväksi.

Sisäministeriön mukaan myös ministeriön budjetit ylittyvät, jos jo myönnetty miljoona euroakaan ei riitä loppukesäksi.

– Tähystyslennot maksetaan arviomäärärahasta, sillä etukäteen ei tiedetä, kuinka paljon rahaa tarvitaan. Nyt se katto on tulossa meilläkin vastaan. Se tarkoittaa, että esitys lisämäärärahasta on vietävä rahakuntaan, joka antaa siitä lausunnon, jonka perusteella sisäministeri (Kai Mykkänen, kok.) tekee päätöksen, ohjaus- ja kehittämisjohtaja Taito Vainio ministeriön pelastusosastolta kertoo.

Vainion mukaan maastopalojen riskit ovat niin suuria, ettei lentotähystystoimintaa voida hänen nähdäkseen lopettaa määrärahojen ylittymisen takia. Päätöksen tekee kuitenkin ministeri.

STT

