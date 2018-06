Uutistoimisto: Pohjois-Korean johtajan uskotaan matkustaneen Singaporeen

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin uskotaan matkustaneen Pjongjangista Singaporeen sunnuntaina. Uutistoimisto Yonhapin mukaan kiinalainen yksityiskone lensi Pohjois-Koreasta Singaporeen aamulla.

Lentotietojen mukaan koneen piti alun perin suunnata Pekingiin, mutta lennon numero vaihtui kesken matkan ja määränpääksi tuli Singapore.

Kimin on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Singaporessa tiistaina. Myös Trump lähti etuajassa johtavien teollisuusmaiden G7-kokouksesta kohti Singaporea.

– Vaikuttaa siltä, että Kim Jong-un haluaa tehdä jotain suurta kansansa hyväksi, ja hänellä on siihen tilaisuus. Mahdollisuus on kuitenkin vain tämän yhden kerran, Trump sanoi Kanadassa ennen lähtöään.

STT

