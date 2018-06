Valmistujaisviikonloppu lämmin lähes kaikkialla – lämpötilat yli 20 asteen Lapista etelään

Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpimät säät suosivat koko maata tänä viikonloppuna valmistujaisia juhlittaessa.

Säät ovat lauantaina aurinkoisia ja lämpötilat yli 20 asteen lähes kaikkialla Lappia etelämpänä. Erityisesti sisämaassa liikutaan hellelukemissa.

– Suuressa osassa maata on tänään aurinkoinen päivä. Varsinkin lännessä ja etelässä, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja eteläisessä Lapissa on aurinkoisen oloista, kertoo päivystävä meteorologi Juha Jantunen.

Merkittäviä sateita ei ole lauantaille odotettavissa, joskin pieniä kuuroja voidaan nähdä maan itäosissa.

Etelärannikolla hellerajat saattavat mennä rikki Turussa ja pääkaupunkiseudulla, vaikka tuulet säätä viilentävätkin.

Sunnuntaina viileämmät ilmamassat alkavat valua alas pohjoisesta, mutta maan eteläosat pysyvät vielä lämpiminä. Pohjoisessa sää on pilvistä ja lämpötilat 10-15 asteen seudulla.

Ensi viikolla viilenee, voimakkaita sateita ei ole tulossa

Sunnuntaina alkava viilentyminen jatkuu ensi viikolla koko maassa.

– Ensi viikolla on useampi päivä peräkkäin selvästi vilpoisempaa. Lämpötilat jäävät 15 asteeseen, ja pilvisyys on runsaampaa. Parhaimmillaan lähtee kymmenen astetta päivälämpötiloista, Jantunen sanoo.

Koko maan luontoa kiusaava kuivuus saattaa ensi viikolla helpottaa aavistuksen sadekuurojen myötä, mutta voimakkaita sateita ei ole tulossa vielä ensi viikollakaan.

– Sadekuurojen riski on. Kuivuuteen saattaa tulla jonkin verran helpotusta, mutta ei mitään kovin mittavia sateita taida tulla, päivystävä meteorologi kertoo.

Pitkään jatkunut kuivuus on johtanut muun muassa metsäpalovaroituksiin ja avotulenteon kieltoihin ympäri maata.

Viileä jakso kestää Ilmatieteen laitoksen arvion mukaan maanantaista torstaille. Loppuviikosta lounaan suunnalta on tulossa lisää lämmintä ilmamassaa.

STT

Kuvat: