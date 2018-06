Vanhemmilla on suurin mahdollisuus puuttua mopojen virittämiseen

Liikenneturva ja Salon poliisi pitävät todennäköisenä, että kolmasosa nuorista mopoilijoista ajaa viritetyllä ajoneuvolla. Asiaa selvitettiin nuorisotutkimuksen avulla vuonna 2013. Ilmapiiri ei ole muuttunut viidessä vuodessa, joten jakauma olisi todennäköisesti samankaltainen tänä päivänä.

Salon poliisin haaviin on viime vuosina jäänyt vuosittain kolmisenkymmentä viritetyllä ajoneuvolla ajanutta henkilöä. Viritettyjen ajoneuvojen valvonnalla on omat haasteensa. Poliisin on itse testattava ajoneuvoa, jotta viritys voidaan todeta.