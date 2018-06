Varhaisperuna on nyt parhaimmillaan ja sadon määrä ja laatu arvioidaan normaaliksi, kertoo Pro Agria kasvutilannekatsauksessaan. Avomaan mansikoiden satokausi alkoi jo ennen juhannusta, ja korjatun sadon laatu on ollut hyvä, vaikka mansikkasato on jäänyt keskinkertaiseksi pitkäaikaisesta kuivuudesta johtuen.

Pro Agrian mukaan kuivuus on ehtinyt aiheuttaa merkittäviä satomenetyksiä. Menetykset ovat suurimmat eteläisessä Suomessa, ja sadot ovat jäämässä puoleen normaalista.

STT