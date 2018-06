Veikon Kone lopettaa Salossa

Elektroniikka- ja kodinkoneliike Veikon Kone lopettaa toimintansa Salossa. Myyntijohtaja Jani Leppämäki kertoo, että paikallistason kilpailun kanssa olisi vielä eletty, mutta nettikaupan kanssa kilpailu alkoi viime vuoden lopulla käydä liian kovaksi.

Valurin Veikon Kone Salo on entinen Expert Salo. Salon Kone ja Rauta Oy konserniin kuuluva kodinkoneliike vaihtoi nimeä syksyllä 2014. Konserni on toiminut Salossa yli 70 vuotta.

– Tämä liike on myynyt Salossa elektroniikkaa ja kodinkoneita vuosikymmeniä. Välillä nimi on vaihtunut, itse yrityksessä jo 90-luvulla kodinkoneiden myynnin aloittanut Leppämäki vahvistaa.

Veikon Kone Salossa on töissä seitsemän työntekijää. Leppämäki kertoo, että loppuunmyyntiä jatketaan yli kesäkuun puolivälin ja ovet suljettaneen lopullisesti ennen juhannusta.

Lue 2.6.2018 lehdestä lisää tai osta nettilehti