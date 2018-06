Venäjän ortodoksijohtaja rukoilee maajoukkueen puolesta

Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkka Kirill lupaa ”toivoa ja rukousta” Venäjän jalkapallomaajoukkueelle, joka aloittaa MM-kotikisansa torstaina Saudi-Arabiaa vastaan. Venäjä on pelannut jo kahdeksan kuukautta ilman voittoa, ja fanit ovat äityneet kyselemään, voiko isäntäjoukkue enää huonommaksi mennäkään.

– Toivon, että tämä suurtapahtuma tuo menestystä ja vaikuttaa positiivisesti kansamme mielialaan, patriarkka sanoi keskiviikkona.

– Tämä tietysti riippuu pitkälti siitä, kuinka joukkueemme pelaa. Ja kaikki mitä voimme tehdä, on toivoa ja rukoilla, jotta kaikki sujuu arvokkaasti. Ja tietysti myös luottaa pelaajiemme valmistautumiseen.

Patriarkka Kirill myös vetoaa kansalaisiin sekä kirkkonsa edustajiin, jotta ulkomaalaiset vieraat tuntevat olonsa tervetulleiksi.

Venäjä pelaa alkulohko A:ssa Saudi-Arabian ohella Egyptiä ja Uruguayta vastaan.

Venäjän ja Saudi-Arabian MM-avauksesta on luvassa unilääkettä

Jalkapalloilun MM-turnauksen torstainen avausottelu Venäjä-Saudi-Arabia ei lukeudu kisojen odotetuimpiin kohtaamisiin.

Joukkueet herättävät toki intohimoja kannattajissaan. Moskovan yli 80 000 katsojaa vetävällä Luzhniki-stadionilla pelattavaa A-lohkon ottelua on hankalampi markkinoida muille.

Venäjä on urheilun suurvalta, mutta jalkapalloilussa sen historia on harmaa. Kohokohtina ovat valtiollisen edeltäjän Neuvostoliiton Euroopan mestaruus 1960 ja EM-hopea 1988.

MM-kisoissa Neuvostoliitto oli parhaimmillaan neljäs 1966. Mammuttivaltion urheilumahti näkyi muilla kuin jalkapallokentillä.

Historiasta on paha ammentaa, mutta vielä synkemmältä näyttää Venäjän jalkapalloilun nykyisyys. Maa on Kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan maailmanlistalla 70:s, seitsemän sijaa Suomea alempana.

MM-kotikisojen valmisteluihin yli 13 miljardia laittaneen Venäjän päävalmentaja Stanislav Tshertshesov on ennen lopputurnausta peluuttanut maajoukkuettaan seitsemän ottelua peräkkäin ilman voittoa. Viimeksi sellainen on tullut kahdeksan kuukautta sitten.

Isänmaallisella uholla valta-asemaansa pönkittävä presidentti Vladimir Putinkin on Venäjän jalkapallojoukkueen suhteen skeptinen.

– On pakko myöntää, että valitettavasti maajoukkueemme ei ole viime aikoina pärjännyt, Putin sanoi AFP:n mukaan.

Yli sata maaottelua pelanneella maalivahti Igor Akinfejevilla on kokemusta, mutta hän ailahtelee. Alan Dzagojev johtaa peliä keskikentällä.

Saudi-Arabia rankingissa ylempänä

Viidennen kerran lopputurnaukseen selviytynyt Saudi-Arabia on parhaimmillaan ollut MM-pudotuspelien avauskierroksella. Ihme nähtiin Yhdysvalloissa 1994, kun maa alkulohkossa jätti taakseen paremmiksi ennakoidut Belgian ja Marokon.

Fifa-rankingissa Saudi-Arabia on Venäjää kolme sijaa ylempänä.

Saudi-Arabia on tyrkyttänyt parhaita pelaajiaan Espanjan liigaan saamaan kokemusta laadukkaammista peleistä. Tulos on laiha. Suurin osa saudiarabialaisista lainapelaajista on jäänyt Espanjan liigassa ilman peliaikaa.

MM-joukkueessa vastuuta sysätään Espanjassa Levantessa jämäminuuteille jääneelle hyökkääjä Fahad Al-Muwalladille. Hän teki karsinnoissa Saudi-Arabialle kisapaikan ratkaisseen maalin Japanin verkkoon.

