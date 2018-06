Venezuelassa todettu ensimmäinen poliotartunta vuosikymmeniin

Venezuelassa on raportoitu poliotartunnasta. Lääkärin ja maan entisen terveysministerin Jose Felix Olettan mukaan kyseessä on ensimmäinen todettu poliotapaus maassa sitten vuoden 1989.

Amerikan terveysjärjestön PAHO:n mukaan polion saanut lapsi ei tiettävästi ole saanut elämänsä aikana yhtäkään rokotusta ja elää erittäin köyhissä oloissa maan itäosassa sijaitsevassa Delta Amacuron osavaltiossa.

Olettan mukaan presidentti Nicolas Maduron hallinnolla oli kestänyt yli kuukausi kertoa Amerikan terveysjärjestölle todetusta tapauksesta. Kansainvälisten sääntöjen mukaan asiasta olisi pitänyt ilmoittaa vuorokauden sisällä.

Taloudellisessa ahdingossa olevassa Venezuelassa on jo pidemmän aikaa ollut myös poliittisesti levotonta.

STT

