Viestintävirasto varoittaa verkkohuijausilmiöstä – rikolliset saavat sähköpostin lähettämään tiedot itselleen

Useiden suomalaisten yritysten työntekijöiden ja johtajien sähköpostiviestejä on tämän kevään aikana varastettu uudentyyppisellä taktiikalla, tiedottaa Viestintävirasto.

Rikolliset ovat viraston mukaan kalastelleet käyttäjätunnuksia ja salasanoja sähköpostilla ja huijaussivuilla. Sitten he ovat luoneet sähköpostitilille asetukset, joiden perusteella sähköposti lähettää esimerkiksi laskuja käsittelevien ihmisten sähköposteista kopion heille itselleen.

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus uskoo, että toiminnan takana on järjestäytyneitä rikollisryhmiä, jotka tekevät tietomurtoja helpon rahan toivossa. Teollisuusvakoilun mahdollisuutta ei ole kuitenkaan suljettu pois.

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/varoitukset/2018/varoitus-2018-03.html

STT

