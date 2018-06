Viestintävirasto varoittaa verkkohuijausilmiöstä – rikolliset saavat sähköpostin lähettämään tiedot itselleen

Useiden suomalaisten yritysten johtajien ja työntekijöiden sähköpostiviestejä on tämän kevään aikana varastettu uudentyyppisellä taktiikalla, tiedottaa Viestintävirasto.

Ensin rikolliset ovat kalastelleet ihmisten käyttäjätunnuksia ja salasanoja käyttämällä sähköpostiviestejä ja huijaussivuja. Päästyään sisälle sähköpostijärjestelmään hyökkääjät ovat muuttaneet sähköpostitilin asetuksia niin, että tili on ryhtynyt lähettämään heille kopion kaikista lähtevistä sähköposteista.

Viestintäviraston mukaan kalasteluviestejä on lähetetty erityisesti yritysten johtajille, johtoryhmien jäsenille sekä sellaisille työntekijöille, jotka käsittelevät työssään yritysten rahaliikennettä ja laskuja. Viestien avulla rikolliset ovat päässeet käsiksi tuhansiin sähköposteihin.

Viestintäviraston mukaan ongelmat liittyvät Office 365 -sähköpostijärjestelmään. Viraston Kyberturvallisuuskeskus suosittelee, että Office 365 -tuotteita käyttävät organisaatiot tarkastavat välittömästi sähköpostien uudelleenlähetyssäännöt.

Kyberturvallisuuskeskus uskoo, että toiminnan takana on järjestäytyneitä rikollisryhmiä, jotka tekevät tietomurtoja helpon rahan toivossa. Teollisuusvakoilun mahdollisuutta ei ole kuitenkaan suljettu pois.

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/varoitukset/2018/varoitus-2018-03.html

STT

