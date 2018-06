Viikon kuvat: Seitsemät kalsarit tyynyn alle ja Tupurin maastopyöräreitit

Hanhijoen mummot osaavat soittaa suuta! Juhannuksen alla mummot hauskuuttavat lukijoita ja päivittävät juhannustaikoja tälle vuosituhannelle.

Vanha taika kertoo, että kun poimii juhannuksena seitsemältä eri niityltä seitsemän eri kukkaa, näkee mielitiettynsä unessa.

Hanhijoen mummot muistuttavat, että kun on seitsemän eri miehen kalsarit tyynyn alla näkee unta Siitä Oikeasta. Ja tällä konstilla tapaa ainakin hierojan.

– On meinaan niin korkia pino ne kalsarit tyynyn alla, että niska ja pää tulee kipiäksi.

– Tai laitetaan puhelin tyynyn alle ilman näppäinlukkoa, ja aamulla katsotaan kenelle se on yöllä soittanut. Sitäkin voi kokeilla, että kenen vasepuukki-päivitys ensimmäisenä puhelimeen yöllä kilahtaa, niin se on se tuleva puoliso, naurattavat mummot Loimaan Lehden haastattelussa.

VIIKON KUVAT on yhdeksän sanomalehden yhteinen juttusarja, joka esittelee kohokohtia viikon uutiskuvista ja puheenaiheista. Katso kuvat ja lue tarinat kuvien takaa.

UUSI MAASTOPYÖRÄILYPUISTO. Salossa Tupurin ulkoilualueella voi nyt kokeilla taitojaan erilaisilla maastopyöräreiteillä. Reitit laskeutuvat Tupurin maston luota alamäkeen. Pisin reitti on yli kilometrin mittainen. Habanero Mountainbikers ry on suunnitellut maastopyöräilyreitit ja vastaa niiden huollosta. Kuvassa Vilppu Räsänen laskee vauhdilla yhdellä reiteistä. Kuva: Pilvi Pitkäranta, Salon Seudun Sanomat.

PERSILJAT KEITTOON. Huippukokki Kari Aihinen näyttää Ihme ja Kummassa työskentelevälle Joni Härköselle, miten persiljat leikataan keittoon. Aihisen Kaappaus keittössä -ohjelman yksi jakso kuvattiin Salossa, jossa erityisnuoret pitävät paljon julkisuudessa esillä ollutta Ihme ja kumma -kahvilaa. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

KANSA TAHTOO LUOMUA. Salolainen Elina Lindström voi alkaa myydä kananmuniaan luomuna noin kolmen vuoden päästä. Hänen kanalansa rehu tulee omalta pellolta, ja pellon siirtymävaihe luomuun on kahden vuoden pituinen. Syyt luomuun siirtymiselle ovat pääosin eettiset, mutta osin myös taloudelliset. –Tämä on kasvava trendi, ja minun asiakkaani haluavat ostaa luomua. Minä vastaan kysyntään. Luomutuotteita tulee yhä enemmän myös metsistä. Varsinais-Suomen alueella luomutuotanto kasvaa jo kolmatta vuotta putkeen. Varsinais-Suomeen on tulossa tänä vuonna neljä uutta luomukeruualuetta. Viime vuonna luomukeruualueita tai -metsiä oli vain yksi. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

PERINNEPUVUT ESILLÄ. Marja Mäenpää on teettänyt itselleen Frising- perinnepuvun. Vasemmalla Suomen juhlavuoden kunniaksi teetetty puku ja oikealla Paimiopuku. Puvut on esillä Paimion kaupungintalon näyttelyparvella kesäkuun avoinna olevassa Alla Pohjantähden II -näyttelyssä. Kuva: Jaana Pakarinen, Kunnallislehti.

NO NYT. Perniöläinen maanviljelijä Mika Örri iloitsi tiistaina pitkään odotetusta vesisateesta. Perniön Lapparlan kylässä vettä on saatu edellisen kerran kunnolla vappuna. Viljojen ohella myös sokerijuurikas on kärsinyt pitkästä kuivasta ja lämpimästä jaksosta. Kuivuus on vaikeuttanut juurikkaan taimettumista, mikä näkyy pelloilla tyhjinä alueina. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

ISON KIVEN JUURELLA. Metsäkoivulan polun laajennuksesta vastanneet talkoolaiset istahtivat hurjannäköisen kalliokielekkeen alle. Seppo Mäkinen raivasi polkua risuista oksasaksilla, Jouko Palander töpötti punaisen täplän reitin varren puihin ja Martti Stång sijoitti viitat polkujen risteyksiin. Kallioseinämä sijaitsee Särkjärven rannalla. Kuva: Armas Töykkälä, Somero-lehti.

TURUN PARAS TYÖPAIKKANÄKÖALA. Läpinäkyvä lattia ja Turun korkeimmalla oleva vessa eivät huimaa Jarkko Salokiven päätä. Telakan uusi nosturi on näkyvin osa Meyer Turun 200 miljoonan euron investointiohjelmaa. Salokivi tekee rennosti töitä sadan metrin korkeudessa. Kuva: Selma Paavola, Turun Sanomat.

ON SIINÄ JUHANNUSVIHTAA. Kalannin sotaveteraaniliitto järjesti perinteiset vihtatalkoot tiistaina ja parikymmentä yhdistyksen jäsentä sitoi vihtoja. Vihtapiiristä kantautui leppoisa puheensorina ja raikas koivun tuoksu. Kuva: Samuel Nyroos, Uudenkaupungin Sanomat.

SOITTIMET LEIRILLE. Viulisti Olli Kunnola ja harpisti Hilda Kunnola ovat mukana ensi viikolla alkavalla Kaarinan musiikkileirillä. Leiri tarjoaa mahdollisuuden päästä uusien opettajien oppiin ja saada esiintymiskokemusta. Leiriläiset soittavat viikon aikana eri puolilla Kaarinaa. Mukana on yli sata nuorta. Kuva: Jan Sundman, Kaarina-Lehti.

TANHUPALLO MUNAMARKKINOILLA. Munamarkkinoilla tunnelma oli ajoittain erittäin tiivis. Etenkin avajaiset ja Tanhupallon esiintyminen keräsivät väkeä Laitilan torille. Mukana oli tietysti myös Karvamato. Kuva: Iidaliisa Pardalin, Laitilan Sanomat.

KANAHAUKKA SAA RENKAAN. Piikkiöläinen lintuharrastaja Kari Ketola rengastaa tänä kesänä kymmenien haukan- ja pöllönpesien poikaset. Kanahaukat saavat renkaiden avulla yksilöllisen identiteetin. Rengastustietojen avulla on saatu selville esimerksi se että laji voi elää yli 18-vuotiaaksi. – Tämä vuosi on petolintujen kannalta kehno, kun kevät alkoi turhan myöhään. Esimerkiksi kanahaukkojen pesintöjä on käynnissä Turun seudulla nyt vain seitsemän, kun viime vuonna niitä oli 16, Ketola kertoo. Kuva: Joonas Jussila, Turun Sanomat.

SISKOSTEN SUURTILA. Siskosten Vihannestila -merkin takaa löytyvät oikeat sisarukset Sofia (vas.) ja Santra Lähteenmäki. Nuoret omistavat Oripään Juvankoskella toimivan avomaan vihanneksia tuottavan tilan, joka työllistää sesonkina noin sata työntekijää. Kova työ ja syrjäinen sijainti eivät ole pelottaneet haasteista pitäviä Lähteenmäen siskoja pois kotitilalta. Tavoitteena on jatkossakin kasvattaa ja kehittää yritystä. Joka vuosi pitää kokeilla jotain uutta. Kuva: Eero Saarikoski, Turun Sanomat.

SORAA KOPTERIKYYDILLÄ. Uskelanjoen latvapuron varteen lennätettiin helikopterilla 54 tonnia soraa ja kiviä, joista on tarkoitus rakentaa uhanalaisille taimenille lisääntymisalueita. Soraa ja kiviä ei voitu toimittaa syvällä metsässä sijaitsevan puron varrelle perinteisempään tapaan kuorma-autolla. Soraa levitetään puroon kesän aikana talkoilla. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

SATOKAUSI ALKOI JO. Kuivien ja lämpimien kelien takia mansikan marja saattaa olla tavanomaista pienempi, mutta myös makeampi. Mansikat kannattaa hankkia pian juhannuksen jälkeen. Paimiolaisen Alanteen tilan yrittäjät Antti ja Aarni Alanne kertovat, että avomaamansikka on kypsynyt tänä kesänä pari viikkoa etuajassa. Vietnamilainen Lee Ngyem on kuudetta kesää Alanteen tilalla töissä. Taustalla marjoja punnitsee Oleh Matsiuk. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

”EMME TEE TARPEEKSI.” lmastonmuutos etenee yhä nopeasti, ja se vauhdittaa monia muitakin ongelmia maailmalla. Näin sanoi YK:n pääsihteeri António Guterres Kultaranta-keskusteluissa Naantalissa maanantaina. – Olemme vielä kaukana siitä, että tekisimme tarpeeksi. Pariisin sopimuskaan ei ole tarpeeksi. Tarvitaan enemmän. Valtioiden lisäksi on saatava kaupunkeja, kansalaisjärjestöjä ja muita mukaan työhön, pääsihteeri sanoi.

YK:n pääsihteerillä Antonio Guterresilla ja tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä jäi Kuntaranta-keskusteluissa aikaa myös kahdenkeskiseen neuvotteluun. Kuva: Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat.

KOTIMAISTA PIHAAN. Markku Heinonen on kasvattanut pienestä puualan yrityksestä monta yritystä yhdistäneen Tammisto-yhtiön. Uusin myyntinäyttely on vasta avattu Raisioon, jossa esillä on myös puinen lepotuoli. Hinnerjoella sijaitsevan Tammiston Puun toimitusjohtaja uskoo suomalaiseen puuhun. Yritys on yksi harvoista kotimaisista pihakalusteiden valmistajista. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

METSÄMAITIKKA TUTUKSI. Viime sunnuntaina vietettiin luonnonkukkien päivää, minkä innoittamana Yläneen Luontokapinetti ja Pöytyän-Oripään 4H-yhdistys järjestivät luonnonkukkakävelyn Kuhankuonolle. Retken aikana tutustuttiin muun muassa metsämaitikkaan, luhtavillaan, oravanmarjaan ja valkolehdokkiin – ja bongattiin yksi rupisammakko. Kuva: Katriina Reijonen, Auranmaan Viikkolehti.

FRIISILÄINEN SILITETTÄVÄNÄ. Mari Halonen tutustui lastensa Eelis Kukkosen ja Emmi Kukkosen kanssa Rohan Tallin Aletheiaan. Emmi Kukkonen ei itse harrasta ratsastusta, mutta tykkäsi friisiläishevosen silittämisestä. Rakennusliitto järjesti perinteikkäät kesäpäivänsä tänä vuonna Turussa. Turun linnan ja Forum Marinumin ympäristö kerää viikonlopun aikana yhteen kolmisentuhatta rakentajaa perheineen. Aletheiaa pitelee Marjomiina Lundén. Kuva: Selma Paavola, Turun Sanomat.

VIIKON KUVAT -SARJASSA mukana olevat lehdet: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.