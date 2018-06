Villieläimiä karannut eläintarhasta Saksassa – joukossa kaksi leijonaa, kaksi tiikeriä, jaguaari ja karhu

Vaarallisia villieläimiä on karannut tänään eläintarhasta Lünebachissa Saksan länsiosassa. Karanneiden eläinten joukossa on kaksi leijonaa, kaksi tiikeriä, yksi jaguaari ja yksi karhu, kertovat saksalaismediat ja uutistoimisto AFP.

Yleisradioyhtiö SWR:n mukaan karhu on jo ammuttu. Ihmisiä on käsketty pysymään sisätiloissa ja pitämään ovet ja ikkunat suljettuina. Paikallisten tulee ilmoittaa eläinhavainnoista heti poliisille, kertoo SWR.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, ovatko eläimet edelleen Eifelin eläintarhan alueella. Poliisilla ja palokunnalla on meneillään suuroperaatio eläinten löytämiseksi, kertoo SWR.

https://www.swr3.de/aktuell/nachrichten/Eifel-Gefaehrliche-Raubtiere-brechen-aus-Zoo-aus/-/id=47428/did=4763538/rd0kr/index.html

STT