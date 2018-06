Vilpas hankki isoksi laitahyökkääjäksi jenkkipelaajan Ruotsista

Korisliigan viime kauden hopeamitalisti Vilpas on tehnyt seuraavan siirron tämän kesän siirtomarkkinoilla. Salolaisseura on palkannut isoksi laitahyökkääjäkseen Brandon Taylorin. Hän on 23-vuotias, 201-senttinen ja 107-kiloinen yhdysvaltalaispelaaja. Taylor edusti viime kaudella Ruotsin pääsarjajoukkue Jämtland Basketia. Siellä on tahkosi 15,7 pisteen ja 6,0 levypallon keskiarvoilla.

Ensimmäisellä kaudellaan Euroopassa Taylor pelasi Kreikan PAOK Thessalonikissa ja Sveitsin Massagnossa.

– Yritimme hankkia Tayloria jo rookiena, mutta hän sai silloin tarjouksen PAOK:sta. Brandonin pääasiallinen pelipaikka on nelonen, mutta mies pystyy pelaamaan myös vitosena, Vilppaan päävalmentaja Joonas Iisalo kertoi tiedotteessa.

Vilppaalla on kasassa nyt 11 pelaajasopimusta ensi kaudelle. Joukkueen viimeinen hankinta on korintekovoimainen laitahyökkääjä.