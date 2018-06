Weinsteinia vastaan uusi oikeuskanne – kolme näyttelijää syyttää seksuaalirikoksista

Yhdysvalloissa tuottajamoguli Harvey Weinsteinia vastaan on nostettu uusi oikeuskanne. Kanteessa näyttelijät Melissa Thompson, Caitlin Dulany ja Larissa Gomes syyttävät Weinsteinia seksuaalirikoksista. Näyttelijät ovat lisäksi suostutelleet neljättä ihmistä liittymään kanteeseen.

Thompson syyttää kanteessa Weinsteinia siitä, että Weinstein ahdisteli häntä seksuaalisesti vuonna 2011 tapaamisessa, jossa keskusteltiin uudesta markkinointityökalusta. Dulany puolestaan väittää elokuvatuottajan lukinneen hänet omaan asuntoonsa, ahdistelleen ja uhkailleen häntä vuonna 1996. Dulanyn mukaan sama toistui samana vuonna Cannesin elokuvafestivaaleilla. Gomes puolestaan väittää, että Weinstein lukitsi hänet hotellihuoneeseen, uhkaili ja pahoinpiteli hänet.

Thompsonin kerrotaan myös päätyneen kummalliseen tilanteeseen, sen jälkeen kun kohu Weinsteinista sai alkunsa. Thompson ohjattiin kertomaan asianajaja Benjamin Brafmanille ja Alex Spirolle Weinsteinin toimista. Thompsonia edustava asianajotoimisto sanoo tiedotteessa, että Thompsonin annettiin ymmärtää, että Brafman ja Spiro edustavat Weinsteinin uhreja. Todellisuudessa Brafmanin firma edustaa Weinsteinia.

Yli sata naista on syyttänyt Weinsteinia

Viime viikon perjantaina Weinsteinia vastaan nostettiin ensimmäiset rikossyytteet. New Yorkissa nostetut syytteet ovat seksuaalirikoksista. Puolustusasianajajan mukaan Weinstein kertoo olevansa syytön.

Syytteet on nostettu raiskauksesta ja muusta seksuaalirikoksesta kahta naista kohtaan vuosina 2004 ja 2013.

Weinstein ilmoittautui New Yorkin poliisille viime viikon perjantaina ja maksoi miljoonan dollarin takuut oikeudelle vapautumistaan vastaan. Hän suostui käyttämään valvontalaitetta ja luovuttamaan passinsa viranomaisille.

Yli sata naista on syyttänyt Weinsteinia erilaisista seksuaalirikoksista ahdistelusta raiskauksiin. Osa syytöksistä liittyy 40 vuotta vanhoihin tapahtumiin. Esimerkiksi nimekkäät näyttelijät Angelina Jolie ja Gwyneth Paltrow ovat kertoneet Weinsteinin ahdistelleen heitä.

