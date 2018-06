WHO ”varovaisen optimistinen”, että Kongon demokraattisen tasavallan ebolaepidemia on pian ohi

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että Kongon demokraattisessa tasavallassa keväällä puhjennut epolaepidemia voi olla pian historiaa. Tilannetta sunnuntaina maan pääkaupungissa kommentoinut WHO:n pääjohtaja sanoi olevansa varovaisen optimistinen sen suhteen, että epidemia saadaan pian kukistettua.

Aiemmin pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus oli tviitannut, että vielä on liian aikaista julistaa voittoa epidemiasta, mutta merkit ovat myönteisiä.

Kongossa aloitettiin 21. toukokuutta kokeellisen ebolarokotteen käyttö. Viranomaiset kertoivat keskiviikkona, että rokotteen on saanut sittemmin lähes 1 400 ihmistä.

Miljoonakaupunki Mbandakassa todettu tartunta viimeksi toukokuussa

Maassa on raportoitu nyt 59 vahvistettua tai epäiltyä ebolatartuntaa. 27 ihmisen on todettu tai uskotaan kuolleen tautiin. Viimeisimmistä uhreista yksi kuoli Bikoron alueella, jossa tauti havaittiin ensimmäistä kertaa 8. toukokuuta.

Pääjohtaja Tedrosin mukaan tilanne vaikuttaa kuitenkin kehittyvän parempaan suuntaan. Hänen mukaansa yli miljoonan asukkaan Mbandakan kaupungissa on diagnosoitu ebolatartunta viimeksi 20. toukokuuta ja Bikoron alueella on raportoitu viimeksi yli viikko sitten kuolonuhrista. Samalla Tedros kuitenkin sanoi, että tartuntoja on todettu alueilla, joihin ei ole helppo päästä. Hänen mukaansa terveysalan asiantuntijat siirtyvät tällä hetkellä kylästä toiseen logistisia ongelmia ratkoen.

Ebolaviruksen aiheuttama tauti on sekä erittäin helposti tarttuva että hyvin tappava. Sitä levittävät lepakot, jotka eivät itse sairastu, mutta tartuttavat niitä metsästäviä ihmisiä. Virus leviää myös ihmisestä ihmiseen esimerkiksi kosketuksessa.

Tauti alkaa korkealla kuumeella, heikotuksella, kovalla nivel- ja lihaskivulla sekä päänsäryllä ja kurkkukivulla. Ensioireita seuraavat yleensä oksentelu ja ripuli, iho-oireet, munuais- ja maksavaivat sekä ulkoinen ja sisäinen verenvuoto.

Historian pahin ebola-aalto alkoi joulukuussa 2013 Guineassa, josta se levisi Liberiaan ja Sierra Leoneen. Tuolloin tauti tappoi yli 11 000 ihmistä, ja sairastuneita rekisteröitiin yhteensä lähes 29 000. WHO:n mukaan oikea luku on todennäköisesti vieläkin korkeampi.

STT

