WP: Pohjois-Korean armeijassa vallanvaihdoksia – Muutos voi enteillä hyvää Kimin ja Trumpin tapaamiselle

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on vaihtanut kolme armeijan korkea-arvoista johtajaa, kertoo Washington Post Etelä-Korean uutistoimistoon Yonhapiin nojaten.

Mikäli Yonhapin tiedot pitävät paikkansa, Kimin sisäpiiriin kuuluva armeijan johto ja nuorentuu vaihdoksen myötä. Pohjois-Korea-asiantuntija Kim Yong-hyun eteläkorealaisesta yliopistosta arvioi, että uudet johtajat suhtautuvat todennäköisesti syrjäytettyjä myötämielisemmin ydinaseriisuntaan ja talouskasvun tavoittelemiseen.

Kim Jong-unin on määrä tavata ensi viikolla Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump. Armeijan vallanvaihdos voi enteillä tapaamiselle hyvää, sillä Pohjois-Korean riisuminen ydinaseista on Yhdysvalloille tapaamisen keskeisin tavoite. Ydinaseriisunnasta vastineeksi Yhdysvallat on valmis tarjoamaan talousapua ja talouspakotteista luopumista.

Pohjois-Korea-asiantuntija Kim uskoo, että maan johtaja Kim on valinnut ydinaseriisunnan ja kansainvälisen vuoropuhelun tien ja nimittää uuden sukupolven sotilasjohtajia tukemaan häntä valitsemallaan tiellä. Kim haluaa hänen mielestään Pohjois-Korean olevan mieluummin ydinaseeton kehittyvä maa kuin köyhä ydinasevalta.

Tietoa armeijan vallanvaihdoksesta on vaikea vahvistaa, sillä sulkeutunut Pohjois-Korea ei yleensä tiedota tällaisista asioista ulkomaailmalle.

