WP: Trump perui jalkapallosankareiden kutsun Valkoiseen taloon – syynä kiista rasismista ja kansallislaulusta

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on perunut amerikkalaisen jalkapallon mestaruuden tänä vuonna voittaneen Philadelphia Eagelsin kutsun Valkoiseen taloon. Trump perui kutsun alle vuorokautta ennen kuin joukkueen oli määrä juhlia presidentin kanssa mestaruuttaan perinteiseen tapaan. Asiasta kertoo muun muassa Washington Post.

Trump ilmoitti perumisen syyksi erimielisyydet kansallislaulun aikana polvistumisesta. Joukko amerikkalaisurheilijoita on ottanut tavaksi polvistua kansallislaulun soidessa protestoidakseen rasismia vastaan, ja Trump ja hänen kannattajansa pitävät protestia epäisänmaallisena. Yhdysvalloissa on tapana seistä kansallislaulun aikana käsi sydämellä.

Moni pelaajista oli kieltäytynyt kutsusta

Trumpin ja amerikkalaisen jalkapallon pelaajien välit ovat kiristyneet kiistan vuoksi, ja osa Philadelphia Eagelsin jäsenistä oli kieltäytynyt presidentin kutsusta. Washington Postille nimettömästi asiaa kommentoineet Valkoisen talon työntekijät sanovat, että juhliin oli tulossa vain niin pieni osa joukkueesta, että Trump mieluummin perui juhlat kuin joutui noloon tilanteeseen.

Valkoiseen taloon oli kutsuttu myös Philadelphia Eagelsin kannattajia, joiden Trump sanoi olevan yhä tervetulleita juhlimaan mestaruutta hänen kanssaan. Kannattajien into osallistua juhliin saattaa kuitenkin laimentua huomattavasti, kun joukkuetta ei olekaan kutsuttu paikalle.

Kansallislaulun aikana polvistuvat urheilijat haluavat kiinnittää ihmisten huomion siihen, miten väkivaltaisesti poliisi Yhdysvalloissa usein kohtelee mustia. Protesti on laajentunut ja saanut paljon lisää huomiota sen vuoksi, että presidentti on ottanut siihen kantaa usein ja voimakkaasti.

https://www.washingtonpost.com/politics/2018/06/04/d23ffa84-684e-11e8-bbc5-dc9f3634fa0a_story.html?utm_term=.8f49a70f91ac

STT

