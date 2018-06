WWF:n mukaan Välimerestä voi tulla ”muovimeri”

Ympäristöjärjestö WWF varoittaa, että Välimeri voi muuttua ”muovimereksi”. Järjestön mukaan Välimeren mikromuovipitoisuus on ennätyksellisen korkea. Maailman muihin avomeriin verrattuna pitoisuus on lähes nelinkertainen.

Järjestön perjantaina julkaistun raportin mukaan 95 prosenttia Välimerellä kelluvasta tai rannoille ajautuneesta jätteestä on muovia. Suuri osa muovista on peräisin Turkista ja Espanjasta. Lisäksi paljon muovia päätyy Välimereen Italiasta, Egyptistä ja Rankasta.

WWF:n mukaan pitäisi solmia kansainvälinen sopimus muovijätteiden käsittelystä sekä meren siivoamisesta, jotta ongelmaan voidaan tehokkaasti puuttua. Kaikkien Välimeren ympärillä olevien maiden tulisi WWF:n mukaan tehostaa kierrätystään ja kieltää useita muovituotteita, kuten esimerkiksi muovipussit ja -pullot.

STT

