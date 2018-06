Kuusi lasta kuollut aluksen upotessa Välimerellä

Yhdeksän ihmistä on kuollut Turkissa, kun Eurooppaan pyrkineitä ihmisiä kuljettanut vene upposi, kertoo muun muassa turkkilainen uutistoimisto DHA.

Kuolleista kuusi on lapsia. Onnettomuus sattui Välimerellä Antalyan maakunnassa Turkin eteläosassa. DHA:n mukaan viisi ihmistä olisi onnistuttu pelastamaan. Heidän arvioidaan olleen pyrkimässä kohti Kreikkaa.

EU:n ja Turkin kaksi vuotta sitten solmimalla pakolaissopimuksella yritettiin hillitä ihmissalakuljettamista, mutta tästä huolimatta osa pakolaisista pyrkii yhä Turkista Eurooppaan vaarallista merireittiä pitkin.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n mukaan lähes 11 000 ihmistä on pyrkinyt Kreikkaan tänä vuonna. 35 heistä on kuollut.

Paenneiden joukossa on ollut myös turkkilaisia, jotka ovat paenneet itsevaltaisen hallinnon pidätyksiä ja puhdistuksia.

