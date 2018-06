Yhdysvallat jättää YK:n ihmisoikeusneuvoston

Yhdysvallat irtautuu YK:n ihmisoikeusneuvostosta, kertoo Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley.

Aiemmin mediat kertoivat lähdetietoihinsa perustuen Yhdysvaltain aikeista. Lähteet kertoivat tuolloin päätöksen taustalla olevan muun muassa neuvoston suhtautuminen Israeliin. Yhdysvallat on pitänyt sitä epäreiluna.

YK on myös voimakkaasti kritisoinut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon menettelyä, jossa luvatta maahan tulleita siirtolaislapsia on erotettu perheistään Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla.

STT