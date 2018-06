Yhdysvallat on asettanut lisää pakotteita Venäjälle. Joukossa on niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitäkin. Pakotteiden taustalla on mm. turvallisuuspalvelu FSB:n tukeminen. Syynä pakotteisiin on ”Venäjän ilkeämielisen toiminnan” avustaminen muun muassa verkossa ja Ukrainassa.

STT