Yhdysvallat on asettanut lisää pakotteita Venäjälle – pakotteiden taustalla turvallisuuspalvelu FSB:n tukeminen

Yhdysvallat on asettanut lisää pakotteita Venäjälle. Muun muassa kyberhyökkäyksistä johtuvien pakotteiden kohteiksi joutui viisi yritystä ja kolme ihmistä.

Syynä pakotteisiin on ”Venäjän ilkeämielisen toiminnan” avustaminen muun muassa verkossa, Syyriassa ja Ukrainassa. Yritykset ovat muun muassa tarjonneet materiaalista ja teknistä tukea turvallisuuspalvelu FSB:lle.

Yhdysvallat oli viime vuonna kyberhyökkäysten kohteena, joiden uskotaan tulleen Venäjältä. Yksi niistä oli globaali Petja-kyberhyökkäys, joka lamautti tuhansia tietokoneita ympäri maailmaa.

Pakotteet jäädyttävät varat, joita yrityksillä tai yksityishenkilöillä on Yhdysvalloissa.

