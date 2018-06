Yhdysvaltalaismediat vierailivat entisessä tavaratalossa, jossa USA:n viranomaiset säilyttävät 1 400 siirtolaislasta

Yhdysvaltain viranomaiset ovat päästäneet maan mediat vierailemaan Texasin osavaltiossa sijaitsevassa säilytyskeskuksessa, jonne on majoitettu yli 1 400 luvatta maahan tullutta alaikäistä siirtolaista. Keskukseen sijoitetut siirtolaiset ovat tulleet maahan joko yksin tai joutuneet eroon vanhemmistaan.

Keskuksessa vieraili muun muassa CNN. Uutiskanava kuvailee säilytyskeskuksen koostuvan yli kolmestasadasta ovettomasta ja katottomasta makuukopista, joita on rakennettu entisen ostoskeskuksen sisälle.

Entisen ostokeskuksen tiloihin luodun säilytyskeskuksen ovet avattiin medialle sen jälkeen, kun demokraattisenaattori Jeff Merkleyltä oli evätty pääsy tiloihin aiemmin tässä kuussa. Tiloihin on majoitettu 10-17-vuotiaita poikia.

Senaattori oli halunnut tutustua säilytystiloihin sen jälkeen, kun oikeusministeri Jeff Sessions toukokuussa julisti uuden tiukan linjan, jossa laittomasti maahan tulevien vanhempien lapset otetaan pois näiden vanhemmilta.

Yhdysvaltain viranomaisilla on tällä hetkellä huostassaan 11 351 lasta yli sadassa kohteessa 17 osavaltion alueella, CNN kertoo.

Oikeusministeri vetosi Raamattuun

Yhdysvaltain tulliviranomaisten julkaiseman arvion mukaan ainakin 658 lapsen tiedetään ylittäneen rajan sen jälkeen, kun uudesta linjauksesta ilmoitettiin.

Oikeusministeri Sessions puolusti uutta linjausta torstaina viittaamalla Raamatun roomalaiskirjeeseen, jossa jokaista kehotetaan suostumaan esivaltansa alaisuuteen, sillä ei ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin.

– Siteeraisin tässä apostoli Paavalia ja hänen selkeää sekä viisasta ohjettaan totella hallituksen lakeja, koska Jumala on määrännyt hallituksen toteuttamaan tarkoituksiaan. Tämä politiikkamme, joka voi johtaa perheiden väliaikaiseen erottamiseen, ei ole epätavallinen tai epäoikeudenmukainen, Sessions sanoi torstaina Indianassa pidetyssä tilaisuudessa.

Sessionsin kovaa linjaa ovat kyseenalaistaneet demokraattien lisäksi myös monet kongressin republikaanit. Edustajainhuoneen puhemies Paul Ryan vastasi kysyttäessä, ettei täysin hyväksy Sessionsin menettelyä.

Linjausta on vastustettu myös useissa mielenosoituksissa ympäri maata.

