Yhdysvaltojen oikeusministeri tyytyväinen korkeimman oikeuden ratkaisuun: ”Oikeuslaitoksen ei kuulu tehdä politiikkaa”

Yhdysvaltojen oikeusministeri Jeff Sessions on tyytyväinen korkeimman oikeuden päätökseen maahantulokiellosta, uutisoi muun muassa CNN.

Oikeusministeri toivoo, että korkeimman oikeuden ratkaisu muuttaisi toimintakulttuuria, jossa yksittäiset tuomarit antavat valtakunnallisia määräyksiä. Yksittäiset tuomarit estivät useita kertoja Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin maahantulokiellon eri versioiden voimaantulon valtakunnallisella määräyksellä.

Session sanoo oikeusvaltioperiaatteen olevan uhattuna, kun yksi liittovaltion tuomari 600:sta voi tehdä koko maahan vaikuttavan päätöksen.

Sessionsin mukaan Trumpin hallinto kunnioittaa oikeuslaitosta, mutta oikeuslaitoksen ei kuulu tehdä politiikkaa.

Sessions lisää, että presidentti on valittu vaaleilla tehtäväänsä. Hän korostaa, että presidentille on annettu hoidettavaksi amerikkalaisten turvallisuudesta huolehtiminen ja maahanmuuton valvonta tavalla, joka palvelee Yhdysvaltojen etua.

Päätös syntyi korkeimmassa oikeudessa äänin 5-4

Yhdysvaltain korkein oikeus ilmoitti aikaisemmin pitävänsä voimassa Trumpin kiistellyn matkustuskiellon, joka koskee viittä pääosin muslimimaata, Pohjois-Koreaa sekä tiettyjä Venezuelan viranomaisia.

Muslimienemmistöisistä maista matkustuskielto koskee Irania, Libyaa, Somaliaa, Syyriaa ja Jemeniä.

Päätös syntyi korkeimmassa oikeudessa äänin 5-4, kertoo CNN. Kiellon puolesta äänestivät korkeimman oikeuden viisi konservatiivista tuomaria, myös maltillinen konservatiivi Anthony Kennedy, joka keskitien kulkijana antaa usein ratkaisevan äänen. Neljä liberaalia tuomaria äänestivät kieltoa vastaan.

CNN:n kokonaisuudessaan julkaisemassa oikeuden päätöksessä todetaan, että presidentillä on laajat oikeudet rajoittaa maahantuloa, mikäli jonkin ihmisryhmän tulo maahan olisi Yhdysvaltojen edun vastaista. Oikeuden mukaan tämä ehto täyttyy kirkkaasti, sillä oikeuden arvioitavana ollut maahantulokiellon kolmas versio perustuu perinpohjaiseen riskinarviointiin jokaisen listalla olevan maan käytännöistä.

STT

