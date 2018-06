YK-järjestö julkaisee tänään raporttinsa pakolaisuudesta

YK:n pakolaisjärjestö julkaisee tänään raporttinsa pakolaisuuden globaaleista muutoksista. Pakolaisjärjestö UNHCR tekee raportin vuosittain.

Katsaus kertoo muun muassa, kuinka suuri määrä ihmisiä joutui jättämään kotinsa viime vuonna ja missä maissa tilanne on huolestuttavin.

Tällä vuosikymmenellä suurin osa maailman pakolaisista on paennut Syyriasta. Synkkä on ollut tilanne myös Afganistanissa, Irakissa ja Etelä-Sudanissa.

YK:n pakolaisjärjestö julkaisee raporttinsa vuosittain juuri ennen maailman pakolaispäivää. Sitä vietetään tiistaina.

STT