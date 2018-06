YK:n pääsihteeri Guterres presidentti Niinistön vieraaksi

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres osallistuu Naantalissa tänään ja huomenna pidettäviin Kultaranta-keskusteluihin. Presidentti Sauli Niinistön isännöimä ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutilaisuus järjestetään tällä kertaa otsikolla ”Pallo hallussa?”.

Niinistöllä ja YK:n pääsihteerillä on kahdenvälinen tapaaminen. Lisäksi Guterres pitää keskusteluiden päätössanat maanantaina iltapäivällä.

Tänään illalla Kultarannassa pohditaan koetuksella olevaa kansainvälistä järjestelmää sekä luottamuksen palauttamista sääntöpohjaiseen maailmaan.

Keskustelun avaussanat lausuva presidentti Niinistö totesi viime kuussa blogikirjoituksessaan maailman olevan ”oudossa mallissa”.

– Voima ja vahvuus tuntuvat määrittelevän tulevaisuutemme. Miten siihen tuottaa yhteisen järjestyksen arvoja? Huonosti saa heikko äänensä kuulumaan, vaikka kuinka hyvä sanoma olisi. Siksi olisi koottava voimaa ja vahvuutta kuuluvuuden takeeksi, Niinistö linjasi.

Illan keskusteluun osallistuu muun muassa Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt.

Huomenna maanantaina pöydälle nostetaan ensimmäisessä keskustelussa Euroopan unioni, jonka on yhä taloudellinen maailmanmahti. Niinistön mukaan se on kuitenkin menettänyt näkyvyyttään neuvottelupöydissä Yhdysvaltain, Kiinan ja Venäjän johtajiin henkilöityvässä kansainvälisessä politiikassa.

– Tähän joukkoon EU:n tulisi mahtua, tuomaan yhteisen järjestyksen viestiä. Jos se ei tähänkään asti ole onnistunut, niin nyt mustat pilvet vain tiivistyvät, Niinistö kirjoitti

Kultaranta-keskustelut järjestetään nyt kuudennen kerran.

