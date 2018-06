Yksi vartija vahtii yhä useampaa vankia

Yksi vartija vahtii nykyään yhä useampaa vankia. Vankiloiden henkilökuntaa on vähennetty noin 500:lla vuodesta 2006 lähtien. Tämä on johtanut rikosseuraamuslaitoksen mukaan siihen, että esimerkiksi sellien ovia joudutaan yhä useammin pitämään kiinni henkilökunnan puutteessa.

Rikosseuraamuslaitoksen kehitysjohtaja Pauli Niemisen mukaan erityisesti kuntouttavaa henkilökuntaa tarvittaisiin lisää, sillä vankien kuntouttavaan toimintaan osallistumisaika on pieni. Hänen mukaansa myös koulutusta pitäisi tulevaisuudessa lisätä ja työntekoa muuttaa valmentavammaksi toiminnaksi.

Vankiloissa istuu päivittäin noin 3 000 vankia.

