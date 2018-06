Yksikään nainen ei päässyt sadan eniten tienanneen urheilijan joukkoon

Naisurheilijat loistavat poissaolollaan talouslehti Forbesin sadan eniten tienanneen urheilijan listalla. Vuoden 2016 listalla tennistähti Serena Williams oli 51. sijalla, mutta viime vuonna hänen tulojaan pudotti äitiysloma.

Vähintään yksi naisurheilija oli päässyt listalle siitä asti, kun Forbes laajensi listan vähintään 50 urheilijan kokoiseksi vuonna 2010.

Tienestitilaston ykkönen 2017 oli yhdysvaltalainen nyrkkeilijä Floyd Mayweather, joka palasi kärkeen kahden vuoden tauon jälkeen. Hän tienasi 275 miljoonaa dollaria ottelustaan vapaaottelutähti Conor McGregoria vastaan viime elokuussa ja sai muista sopimuksista 10 miljoonaa dollaria.

41-vuotiaan Mayweatherin ykkössijan takasivat 285 miljoonan dollarin eli runsaan 243 miljoonan euron vuositulot. Mayweatherin eläkkeeltä kehään houkutellut rahakas ottelu nosti McGregorin listan neloseksi 99 miljoonan dollarin, noin 84,5 miljoonan euron tuloilla.

Listakakkonen on jalkapalloilija Lionel Messi 94,75 miljoonan euron ansioillaan. Messin kollega Cristiano Ronaldo putosi kärjestä kolmanneksi runsaan 92 miljoonan euron tuloilla. Brasilialainen jalkapalloilija Neymar nousi listaviitoseksi siirryttyään rahakkaasti pariisilaisen PSG:n riveihin.

Listan kymppisakissa on kahden kamppailulajien edustajan ja kolmen jalkapalloilijan lisäksi kaksi koripalloilijaa eli LeBron James ja Stephen Curry, tenniksen Roger Federer ja kaksi amerikkalaisen jalkapallon pelaajaa eli Matt Ryan ja Matthew Stafford. Moottoriurheilijoista F1-maailmanmestari Lewis Hamilton on 12. sijalla 51 miljoonan dollarin eli noin 43,5 miljoonan euron tuloillaan.

https://www.forbes.com/athletes/list/

STT

Kuvat: