Yleisurheilun EM-joukkue täydentyi 18 urheilijalla

Elokuussa yleisurheilun EM-kisoissa kilpailevaa Suomen joukkuetta on täydennetty 18 urheilijalla, kertoi Suomen Urheiluliitto SUL. Joukkueeseen valittiin tänään muiden muassa pika-aituri Nooralotta Neziri, kolmiloikkaaja Simo Lipsanen, estejuoksijat Camilla Richardsson ja Topi Raitanen sekä moukarinheittäjät Henri Liipola ja Krista Tervo.

– Nyt joukkueeseen nousivat talven hallikauden, kevään ja kesän aikana tulosrajan tehneitä urheilijoita. Kolmas valinta on 23. heinäkuuta eli heti Kalevan kisojen jälkeen. Joukkue voi täydentyä vielä tuon jälkeenkin, kertoo SUL:n valmennusjohtaja Jorma Kemppainen tiedotteessa.

– Joukkueen koko on tällä hetkellä 23 urheilijaa, mutta sen lisäksi keihäänheittäjä Oliver Helander ja aitajuoksija Annimari Korte ovat jo rikkoneet tulosrajan. Tavoitteena on saada joukkueeseen nelosella alkava määrä urheilijoita, Kemppainen jatkaa.

Arvokisojen ensikertalaisia ovat moukarinheittäjät Liipola ja Tervo, kestävyysjuoksijat Raitanen ja Arttu Vattulainen, seiväshyppääjät Tommi Holttinen, Urho Kujanpää ja Tomas Wecksten sekä kilpakävelijät Elisa Neuvonen ja Tiia Kuikka.

Osanottajamaa voi EM-kisoissa maraton pois lukien asettaa kisaamaan kolme urheilijaa per laji. Suomen joukkueessa kolmen urheilijan miehitys on nyt miesten seiväshypyssä ja 50 kilometrin kävelyssä.

– Myös naisten 100 metrin aidoissa tulee olemaan kolme edustajaa ja uskon, että sama tilanne tullee olemaan myös miesten keihäänheitossa. Mahdollisuuksia täyteen miehitykseen on muissakin lajeissa, Kemppainen toteaa.

