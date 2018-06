Ylen kannatusmittaus: Kokoomuksen alamäki jatkuu, SDP suosituin puolue

Ylen teettämän puoluekannatusmittauksen mukaan kokoomus on painunut niukasta johtoasemasta toiseksi suosituimmaksi puolueeksi. Suosituin puolue gallupin mukaan on nyt SDP, jonka kannatus on pysynyt 20 prosentissa. Kokoomuksen kannatus puolestaan laski Ylen edelliseen mittaukseen verrattuna 0,9 prosenttiyksikköä ja on nyt 19,3 prosentissa. Kokoomuksen kannatus laski myös edellisessä mittauksessa.

Keskustan kannatus puolestaan nousi tuoreimmassa mittauksessa 0,6 prosenttiyksikköä 17,6 prosenttiin.

Gallupin toteutti Taloustutkimus touko-kesäkuussa, ja siihen vastasi lähes 3 400 ihmistä. Virhemarginaali on 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

STT