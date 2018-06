Ylen MOT: Nuorisosäätiön rahoja kateissa miljoonia euroja, säätiö pyysi itse poliisitutkintaa

Helsingin poliisi selvittää Nuorisosäätiön entisten johtajien Perttu Nousiaisen ja Aki Haaron liiketoimia Virossa, kertoo Ylen MOT-ohjelma. Säätiö on itse ottanut asiassa yhteyttä poliisiin.

MOT:n tietojen mukaan säätiön rahoja on kateissa useita miljoonia euroja ja epäselvyydet liittyvät Nuorisosäätiön entisen johtokaksikon aikana Viroon tehtyihin sijoituksiin. Ylen mukaan säätiön entistä johtokaksikkoa epäillään lahjusten ottamisesta.

Nuorisosäätiön operatiivinen johtaja Joni Lappalainen vahvistaa Ylelle, että säätiö on ollut yhteydessä poliisiin. Lappalainen tai säätiön hallituksen jäsenet eivät kommentoi jutun yksityiskohtia esitutkinnan tässä vaiheessa.

MOT ei tavoittanut entistä johtokaksikkoa kommenttia varten.

Myöskään STT ei sunnuntaina tavoittanut Haaroa. Nousiainen puolestaan ei halunnut kommentoida MOTin uutista STT:lle.

Yle ja Suomen Kuvalehti uutisoivat jo maaliskuussa Nousiaiseen ja Haaroon liittyvistä rikosepäilyistä.

