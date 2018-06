Yllätyspaluu: OP-ryhmä hakee edunvalvoja Finanssialan jäsenyyttä

Finanssialan viime vuosien toimialakiistoihin saatiin tänään yllättävä käänne, kun OP-ryhmä kertoi hakevansa alan edunvalvojan jäsenyyttä. OP kertoo, että se hakee Finanssiala ry:n jäsenyyttä ensi vuoden alusta alkaen ja luopuu Palvelualojen työnantajien Paltan jäsenyydestä.

OP palaisi näin alan yhteisen edunvalvojan jäseneksi. OP-ryhmän pääjohtajan Timo Ritakallion mukaan he haluavat olla mukana huolehtimassa finanssialan kehityksestä ja rakentamassa yhteistyötä niin kotimaassa, Euroopassa kuin kansainvälisestikin.

Suomalaisessa finanssimaailmassa on ollut jäiset naapurivälit viime vuosina, kun suurimmat finanssileirit OP ja Björn Wahlroosiin vahvasti henkilöitynyt Sampo ovat olleet napit vastakkain. Se olennainen muutos alan askelmerkeissä on tänä vuonna tapahtunut, että pääjohtaja Reijo Karhinen siirtyi eläkkeelle ja ruorin OP:ssä otti Ritakallio.

Finanssijättien kiista edelleen kesken

Pari vuotta sitten OP ilmoitti eroavansa alan edunvalvojasta, silloiselta nimeltään Finanssialan keskusliitosta. Kiistat ottivat kierroksia jo aiemmin, vakuutusyhtiö Ifin selvityspyynnöstä kilpailija OP:n mahdollisesta markkina-aseman väärinkäyttämisestä.

Ifin selvityspyyntö kohdistui OP:n asiakasetuohjelmaan ja toimintaan vähittäispankkipalveluissa ja vahinkovakuutusmarkkinoilla. Selvityspyyntö on ollut Kilpailu- ja kuluttajaviraston ruodittavana jo vuodesta 2015 asti. Kysymys on siitä, puututaanko OP:n bonusjärjestelmään jollakin tavalla kilpailulain nojalla eli onko siinä kilpailulain vastaisia elementtejä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ruotii edelleen asiaa. Pistettä riidalle viraston ratkaisu ei välttämättä tuo, sillä ratkaisusta riippuen se saattaisi päätyä esimerkiksi markkinaoikeuteen.

OP:n ilmoitus hakea Finanssialan jäsenyyttä nyt onkin hieman yllättävä, kun prosessi Kilpailu- ja kuluttajavirastossa on kesken. Tosin tämä finanssijättien kiista voi eri vaiheineen kestää vielä pitkään.

