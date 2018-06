Yöllinen taidetapahtuma New Jerseyssä päättyi ampumavälikohtaukseen – yksi kuoli ja 20 haavoittui

Yhdysvaltain New Jerseyssä yksi ihminen on kuollut ja 20 haavoittunut ampumavälikohtauksessa, joka tapahtui viime yönä taidefestivaaleilla Trentonin kaupungissa.

Trenton sijaitsee reilun 80 kilometrin päässä New Yorkista.

Vuorokauden ympäri kestävä, paikallisia taiteilijoita esittelevä Art All Night -festivaali keskeytyi välikohtaukseen sunnuntaina aamuyöllä paikallista aikaa, kertoo paikallislehti The Trentonian.

Haavoittuneista neljä vietiin sairaalaan kriittisessä tilassa, heistä yksi on 13-vuotias poika, kertovat viranomaiset. Viranomaisten mukaan kuollut on yksi epäillyistä ampujista.

Poliisi kertoo ottaneensa lisäksi kiinni yhden epäillyn.

Festivaalin ohjelma sunnuntain osalta on peruttu, festivaalin järjestäjät ilmoittavat Facebook-sivuillaan.

