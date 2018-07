Näyttelijä Tapani Perttu on kuollut 78-vuotiaana – Nathalie-levytyksestä tuli ikivihreä

Näyttelijä, teatterineuvos Tapani Perttu on kuollut 78-vuotiaana, Tampereen Teatterilta vahvistetaan STT:lle.

Perttu esiintyi teatterin lisäksi elokuvissa ja tunnettiin myös laulajana. Vaikka hän esiintyi lähes kaksi vuosikymmentä Kansallisteatterissa Helsingissä, hänet mielletään nimenomaan tamperelaiseksi näyttelijäksi.

Pertun näyttämötöihin kuuluivat muun muassa West Side Story (jossa hän esitti Tonya), Amadeus (Salieri), Piukat paikat (Joe) ja Tie talvisotaan (Mannerheim).

Teatterikoulussa opiskellut näyttelijäkisälli sai valmistumisensa jälkeen ammattiuralleen lentävän lähdön.

– Sain kiinnityksen Tampereen Teatteriin, jossa tuli marraskuussa 1963 ensi-iltaan West Side Story. Se meni lähes 200 esityskerran voimin viitisen vuotta, joten kävi hemmetin hyvä tuuri, muisteli Perttu STT:lle 70-vuotishaastattelussaan.

Laulajauralla Pertun tunnetuin levytys on Nathalie – alkujaan ranskalainen chanson, josta tuli ikivihreä. Punaisesta torista, vallankumouksesta ja rakkaudesta kertovan Nathalien lataus kestää yhä, vaikka Neuvostoliitto on hajonnut ajat sitten.

– Saukki teki siihen hienot sanat. Laulun tarina sivuuttaa poliittisen kerroksen. Ja melodia on loistava.

Taiteilijan mukaan solistiura oli kuitenkin alisteista näyttämötyölle.

– Näytteleminen on etusijalla, laulaminen kulkee minussa varjona. Joskus edellä, joskus rinnalla, joskus takana, hän sanoi STT:lle.

Perttu sairasti pitkään Parkinsonin tautia.

Näyttelijän kuolemasta uutisoi ensimmäisenä Aamulehti.

https://www.aamulehti.fi/kulttuuri/tampereen-teatterin-tahtinayttelija-tapani-perttu-on-kuollut-karismaattinen-teatterineuvos-sairasti-parkinsonin-tautia-201081259

STT

