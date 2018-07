AFP: Ainakin viisi ihmistä on kuollut maastopaloissa Ateenan lähistöllä

Kreikassa ainakin viisi ihmistä on kuollut maastopaloissa, jotka riehuvat pääkaupunki Ateenan ympäristössä, kertoo uutistoimisto AFP. Lisäksi yli 20 ihmistä on loukkaantunut.

AFP:n valokuvaaja löysi maanantai-iltana kolme palanutta ruumista auton alta lähellä Rafinan kaupunkia, joka sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Ateenasta. Kreikan yleisradioyhtiö ERT:n tietojen mukaan kaksi sairaalaan vietyä ihmistä on myös kuollut. Asiasta yleisradioyhtiölle kertoivat pelastusviranomaislähteet.

Viranomaiset ovat aiemmin kertoneet, että sairaalaan on viety 25 ihmistä, joista kahdeksan vammoja kuvailtiin vakaviksi. Viranomaiset ovat myös kertoneet, että Rafinan lähettyvillä asuvia ihmisiä yritetään evakuoida.

Attikan alueelle, jossa sekä Ateena että Rafina sijaitsevat, on julistettu hätätila.

Pääministeri Alexis Tsiprasin mukaan ”kaikki hätäjoukot on pantu liikkeelle” sammuttamaan paloja.

Maastopalot ovat yleisiä Kreikassa tähän aikaan vuodesta.

STT

Kuvat: