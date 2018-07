AFP: Turkissa kaksi vuotta vallinnut poikkeustila on päättynyt

Turkissa kaksi vuotta vallinnut poikkeustila on päättynyt, kertoo uutistoimisto AFP Turkin valtionmediaa siteeraten.

Sotilasvallankaappausyrityksen jälkeen julistetun poikkeustilan aikana Turkissa on pidätetty noin 80 000 ihmistä ja 160 000 on erotettu viroistaan.

Turkin hallinnon mukaan pidätetyt ja erotetut ovat vallankaappausyrityksestä syytetyn Gülen-liikkeen jäseniä tai ”terrorismin tukijoita”. Joukossa on kuitenkin esimerkiksi iso joukko hallintoon kriittisesti suhtautuneita toimittajia, joilla ei ole tiettävästi mitään yhteyksiä liikkeeseen.

Turkin oppositio pelkää, että vaikka lähes kaksi vuotta kestänyt poikkeustila päättyy, tilalle on tulossa entistä tiukempi kansalaisoikeuksia polkeva lainsäädäntö.

Maassa astui kesäkuussa voimaan presidenttivaltainen järjestelmä, joka antaa itsevaltaisuudesta syytetylle presidentti Recep Tayyip Erdoganille laajat valtaoikeudet.

STT

