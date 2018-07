Ainakin 19 siirtolaista hukkui veneen upottua Kyproksen edustalla

Ainakin 19 siirtolaista on viranomaisten mukaan hukkunut veneen upottua Välimereen Kyproksen pohjoispuolella, uutistoimisto AFP kertoo. Paikallisen Cyprus Mail -lehden mukaan viranomaiset ovat vahvistaneet jo 30 ihmisen kuolleen. Lisäksi useita on kateissa.

Veneessä oli 150 matkustajaa, joiden Turkin uutistoimisto DHA kertoo olleen Eurooppaan pyrkineitä syyrialaisia. Turkin rannikkovartioston mukaan 103 ihmistä on pelastettu.

Onnettomuus sattui kiistellyn Pohjois-Kyproksen edustalla. Pelastustoimiin ottivat Turkin rannikkovartioston lisäksi osaa Pohjois-Kyproksen turvallisuusjoukot. Turvallisuusjoukkojen mukaan yksi pelastetuista on vakavasti loukkaantunut, ja hänet kuljetettiin helikopterilla Kyprokselle.

Siirtolaiset harvinaisia Kyproksella

Kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n mukaan Eurooppaan oli vuoden alusta heinäkuun puoliväliin mennessä saapunut meriteitse lähes 50 900 siirtolaista. Järjestön mukaan Välimereen tiedetään tänä vuonna hukkuneen tai kadonneen yli 1 440 ihmisen.

Vaikka Kypros on vain 160 kilometrin päässä Syyriasta, saarelle saapuu siirtolaisia selvästi harvemmin kuin esimerkiksi Kreikkaan tai Italiaan. IOM:n tilastot kertovat, että kesäkuun 12. päivään mennessä Kyprokselle oli saapunut tänä vuonna reilu 100 siirtolaista. Kreikkaan oli saapunut heinäkuun puoliväliin mennessä yli 24 000 ja Italiaan yli 17 800 siirtolaista.

