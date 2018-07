Ainakin 40 suomalaista kisaa EM-yleisurheilussa Berliinissä

Suomalaiset kisaavat elokuisissa yleisurheilun EM-kisoissa ainakin 40 urheilijan voimin. Urheiluliitto täydensi aiemmin valittua joukkuetta tänään 21 urheilijalla, joista kaksi on varaedustajaa.

Jobinpostina tuli tieto, että kisoihin aiemmin valittu estejuoksija Camilla Richardsson jää pois nilkkamurtuman takia.

Kovin kisa oli naisten 100 metrin aitajuoksun EM-paikoista, ja Nooralotta Nezirin kanssa kisoihin lähtevät odotetusti Tampereen Pyrinnön Reetta Hurske ja HIFK-friidrottin Annimari Korte. Tampereen Pyrinnön Lotta Harala valittiin varaedustajaksi.

– Käytännössä EM-joukkueen 100 metrin aiturit ovat Kalevan kisojen kolme parasta. Harala on myös kauden mittaan hävinnyt Hursketta ja Kortetta vastaan juoksemansa kilpailut, Urheiluliiton valmennusjohtaja Jorma Kemppainen kertoi tiedotteessa.

Täysi kolmen urheilijan joukkue on naisten pika-aitojen lisäksi naisten kiekonheitossa, miesten seiväshypyssä ja miesten 50 kilometrin kävelyssä.

Joukkue voi täydentyä vielä tämän viikon näytöillä, sillä ensi viikon maanantai on valintojen takaraja.

– Mahdollisten täydennysten osalta odotan mielenkiinnolla Lapinlahdella lauantaina käytävää gp-kilpailua ja sunnuntaina Helsingissä Eläintarhan kentällä käytävää Tähtikilpailua, Kemppainen sanoi ja odottaa yhtä tai kahta uutta nimeä joukkueeseen.

Bäck pääsi ilman tulosrajaa

Ilman tämän kauden tulosrajaa joukkueeseen nousi pituushyppääjä Kristian Bäck. Hän jäi rajasta kaksi senttiä Kalevan kisoissa voittotuloksellaan 793.

– Bäck päätettiin nostaa joukkueeseen tässä vaiheessa, koska hän on erittäin potentiaalinen, nousukuntoinen urheilija, jolla on näkymä olla ainakin pistesijoille EM-kisoissa. Hän oli Kalevan kisoissa myös selvästi edellä muita suomalaishyppääjiä, Kemppainen totesi.

Bäckin lisäksi uusina joukkueeseen nousivat Kalevan kisoissa onnistuneet urheilijat. Listaa täydensivät seiväshyppääjä Wilma Murto, kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä, kuulantyöntäjä Senja Mäkitörmä, 400 metrin aituri Viivi Lehikoinen ja 800 ja 1 500 metrin mestari Sara Kuivisto.

Kiekonheiton nuorten MM-kisojen hopeamitalisti Helena Leveelahti ja kiekkorinkeihin selkävaivojen jälkeen palannut Sanna Kämäräinen ovat EM-joukkueessa.

Miesten 4×100 metrin viestiä juoksevat Otto Ahlfors, Viljami Kaasalainen, Oskari Lehtonen, Samuel Purola ja Eetu Rantala. Viestin varaedustaja on Roope Saarinen.

STT

