Airbus teki suurkaupat Kiinaan ja Intiaan – Boeing myy koneita Yhdysvaltoihin

Eurooppalainen lentokonejätti Airbus on tehnyt suuret kaupat kiinalaisten, intialaisten ja taiwanilaisten lentoyhtiöiden kanssa. Airbus kertoi kaupoistaan Britanniassa Farnborough’n ilmailunäyttelyn avajaispäivänä.

Kiinan Sichuan Airlines ostaa Airbusilta kymmenen A350-konetta 2,4 miljardilla eurolla, ja intialaisen Vistaran kanssa tehtiin aiesopimus 13 kapearunkoisesta A320neo-koneesta. Lisäksi taiwanilainen Starlux Airlines kertoi aiesopimuksesta, johon sisältyy 17 Airbusin A350-konetta. Yhtiö laajentaa parhaillaan reittiverkostoaan Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa

Airbusin tekemien kauppojen arvo olisi toteutuessaan listahintojen mukaan yli 14,5 miljardia euroa, mutta suuret alennukset ovat yleisiä lentokonekaupoissa.

Airbusin amerikkalainen kilpailija Boeing kertoi vuorostaan kaupanneensa neljätoista 777-mallia kuljetusyhtiö DHL:lle neljällä miljardilla eurolla ja kolmekymmentä 737 MAX -mallia lentokoneita vuokraavalle Jackson Square Aviation -yhtiölle kolmen miljardin euron hintaan.

– Näemme lentokonemarkkinoiden vahvan kasvun jatkuvan, sanoi Boeingin toimitusjohtaja Dennis Muilenburg Farnborough’n näyttelyn edellä.

Alaa varjostavat kuitenkin uhkaava kauppasota Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä sekä Britannian vaikeat neuvottelut EU-eron ehdoista. Airbusin toimitusjohtaja Tom Enders sanoi kesäkuussa, ettei Britannian hallituksella ole ”hajuakaan” suunnitelmistaan. Lentokonevalmistaja on varoittanut, että sen toiminta Britanniassa vaikeutuu vakavasti, jos koneiden osat ja komponentit eivät liiku sujuvasti tulevan EU-ulkorajan yli. Airbusilla on useita tehtaita Britanniassa.

Enders puhui myöhemmin sopuisammin ja sanoi, että Theresa Mayn hallitus liikkuu neuvotteluissa oikeaan suuntaan.

May pyrki avajaispuheessaan rauhoittelemaan tunnelmia ja vakuutti Britannian aikovan olla jatkossakin hyvä toimintaympäristö lentokoneteollisuudelle. Britannia aikoo tukea alan tutkimus- ja kehitystyötä 343 miljoonalla punnalla (389 miljoonalla eurolla).

STT

Kuvat: