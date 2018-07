Ajokortin saa vähemmällä

Heinäkuun alusta voimaan tullut ajokorttiuudistus vähensi merkittävästi ajotunteja ja teoriaopetusta. Samalla se laski ajokortin hankintahintaa.

Nyt ajokortin pakollisiin osuuksiin kuuluu kaikkiaan kahdeksan tuntia teoriaa ja 14 ajotuntia, kun kolmivaiheisen opetuksen pelkässä perusvaiheessa oli 19 teoriatuntia ja 18 ajotuntia. Mopokortista uudistus poisti ajo-opetuksen kokonaan. Mopokortin teoriakokeeseen ja käsittelykokeeseen pääsee neljän teoriatunnin jälkeen.

Someron Autokoulun yrittäjä Pekka Torkkola arvioi (SSS 29.6.), että uudistus lähettää monet nuoret liikenteeseen puutteellisin tiedoin. Hän totesi, että muualla maailmassa on vastikään innostuttu Suomen moniportaisesta opetuksesta, jonka aikana pystytään vaikuttamaan myös nuorten asenteisiin. Autolla ajo kun on muutakin kuin ratin kääntämistä ja vaihteiden vaihtamista. Liikenteessä täytyy kyetä ottamaan muut huomioon ja oppia ennakoimaan tilanteita.

Opetuksen määrä on näkynyt tilastoissa. Nuorten kuolonkolareiden määrä väheni kymmenessä vuodessa 50 prosenttia, kun yksivaiheisesta autokoulusta siirryttiin kaksivaiheiseen ajokortin suorittamiseen vuonna 1990. Ajokortin suorittaminen muuttui kolmivaiheiseksi vuonna 2013, kun opetukseen lisättiin ajokortin jälkeinen harjoitteluvaihe. Vuoden päästä tästä nuorten kuolonkolarit olivat vähentyneet 40 prosenttia.

Pyrkimys saada ajokortin hankintahinta edullisemmaksi on kannatettava. Säästötavoitteen ei silti soisi vähentävän liikenneturvallisuutta. Nyt hinta laskee ajotuntien ja teoriaopetuksen kustannuksella. Toiset oppivat ajotaidon nopeammin ja toiset omaksuvat asioita hitaammin. Uudistus siirtää vastuuta oppimistuloksesta yhä enemmän nuorelle itselleen. Sen myötä oppilaan ja liikenneopettajan on pystyttävä yhdessä punnitsemaan, riittääkö opetuksen minimimäärä vai onko syytä jatkaa taitojen kehittämistä lisäoppitunneilla.

Ajokokeeseen kannattaa mennä vasta sitten, kun kokemusta on kertynyt tarpeeksi.

