Ajokorttiuudistus ja taksilaki puhuttavat

VESA TUOMINEN. Heinäkuun alussa astui voimaan uusi taksilaki. Lakimuutos herättää useita kysymyksiä. Keskeisimpiä ovat, mikä on taksien saatavuus, mistä saa selville hinnan ja kuka taksia saa ajaa, kuten kansanedustaja Katja Taimela (sd.) asian ilmaisi.

Suomessa on maailman parhaat taksit. Ne ovat siistejä, turvallisia ja valvottuja. Näin on todennut moni jo pitkään. Kuljettajilta vaadittiin taksilain osaaminen ja katukuulustelun kautta alueen ja seudun riittävä tuntemus sekä riittävä ajotaito.

Nyt kun alalle tulee monenlaisia yrittäjiä, kuka valvoo heidän käyttämiensä kuljettajien tasoa. Ovatko erilaiset taksiin soveltuvat kulkuneuvot turvallisia jatkuvassa ammattimaisessa liikenteessä? Miten taksin saa harvaan asutulla seudulla saati sitten miten voi kilpailuttaa hintaa, jos alueella on vain yksi yrittäjä. Aikaisemmin hinnan sentään määräsi valtiovalta.

Miksikö minä tätä kirjoitan? Olen itse ajanut pääkaupunkiseudulla taksia opiskeluaikoinani. Tapasin monenlaisia asiakkaita niiden vuosien aikana. Useimmat olivat asiallisia ja kiittivät kyydistä. Jollekulle ei tuntunut kelpaavan mikään palvelu. Puhuttiin taksikuskista kuin alemman rodun edustajasta.

Uuden lain laatija herättää minussa kysymyksen. Kun kaikilla aloilla vaaditaan ammattitutkinto, onko tämä ammattiala niin aliarvostettu, että kuka tahansa voi suoriutua ammatissa, joka vaatii vastuuta ja liikennetuvallisuutta.

Ruotsissa jo vuosia sitten voimaan tullut taksilaki on aiheuttanut ongelmia varsinkin kyydin hinnan suhteen. Menemmekö kepoisesti mukaan kaikkeen, mitä naapurimaassamme tehdään? Kilpailun vapautuessa ulkomaiset yrittäjät valtaavat alan, ja työllisyys tuskin paranee.

Kun vältyimme autoverouudistuksesta, laista, joka ei tullut voimaan, tulee nyt uusi taksilaki. Myös uusi ajokorttilainsäädäntöä koskeva laki astuu voimaan. Ajotunteja vaaditaan vähemmän, mutta ajotutkinnon kokeen aika pidentyy. Lääkärintodistusta ei vaadita.

Jo nyt arvellaan hylkäämisiä ajokokeessa tulevan enemmän. Riittävä ajotuntimäärä on monelle tarpeen ennen ajokortin saamista. Nyt oppilas saa itse määrittää ajotuntiensa määrän ja terveydentilansa. Pystyykö hän itse määrittämään terveydentilansa luotettavasti?

Muutokset ovat tapahtuneet yhden ja saman ministeriön hallintokaudella. Ehkäpä meidän äänestäjien kannattaa miettiä jälleen kerran, ketä äänestämme. Ehdokkaamme, jotka pääsevät kansanedustajiksi, valitsevat edustajat maamme hallitukseen.

Kirjoittaja on Paimion kirkkoherra.