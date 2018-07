Alisa Vainio juoksi kahden vaikean vuoden jälkeen kympin mestariksi

Alisa Vainio hyökkäys jäi Kalevan kisoissa rapiat 12 sekuntia vajaaksi. Vainio tavoitteli kisoissa 10 000 metrin EM-kisarajaa 33.20,00, mutta vauhti ja rohkeus eivät vielä riittäneet.

– Jäin vähän mukavuusalueelleni. En osaa vielä puskea rajoille, kun alla on niin vähän vetoharjoittelua, Vainio harmitteli.

Vainion mielestä kunto olisi voinut riittää tulosrajaan. Kyse oli paljolti uskalluksesta, kun hänellä ei ole kahden rikkonaisen kauden jälkeen tuntumaa kuntoonsa eikä vauhteihin.

– Juoksu tuntui helpolta, mutta samalla voimattomalta. Myös kuuma sää vaikutti, sillä olo oli löysä jo verryttelyssä, Vainio kertoi.

Kalevan kisojen jälkeen Vainio alkaa kääntää tähtäimiään Joutsenon SM-maratonille, joka juostaan 22. syyskuuta.

– Kotikisa. Se on edelleen kauden päätavoite. Lähden sinne nauttimaan, kun kisaan tulee paljon kavereita, Vainio kertoi.

Vainio, 20, juoksi kesällä 2015 ennätyksestä toiseen, mutta kahden viime vuoden aikana hän on kilpaillut vain muutaman kerran. Nyt jatko näyttää taas valoisammalta.

– Olen terve, Vainio vahvisti tilanteensa Jyväskylässä.

Lappeenrannan Urheilumiesten Vainio voitti Suomen mestaruuden ajalla 33.32,78. Laura Manninen otti hopean ajalla 35.10,86 ja Katarina Skräddar pronssin ajalla 36.02,46.

Murto seivästi Kalevan kisoissa uuden ulkorataennätyksensä

Salon Vilppaan Wilma Murto on voittanut Jyväskylässä Kalevan kisoissa naisten seiväshypyn Suomen mestaruuden. Hän hyppäsi kauden kotimaisen kärkituloksen ulkoratojen uudella ennätyksellään 460.

Murto on hypännyt hallissa ennätyksekseen 471. Hän oli aiemmin tällä kaudella ylittänyt ulkona 445.

Suomen mestaruus oli Murrolle ensimmäinen. Hänen jälkeensä hopeaa tuloksella 435 ottanut Someron Esan Minna Nikkanen oli voittanut edelliset yhdeksän Suomen mestaruutta peräkkäin.

Neziri voitti naisten pika-aitojen Suomen mestaruuden

Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Nooralotta Neziri on voittanut Kalevan kisoissa naisten 100 metrin aitajuoksun ajalla 12,92. Hän jäi kauden kotimaisesta kärkiajastaan 0,06 sekuntia.

Toiseksi aitoi HIFK:n Annimari Korte ajalla 13,15.

Tampereen Pyrinnön Reetta Hurske juoksi SM-pronssille hävittyään toiseksi sijoittuneelle Kortteelle yhden sadasosasekunnin. Tampereen Pyrinnön Lotta Harala oli neljäs lukemin 13,28.

Kuivisto juoksi odotetusti naisten 1 500 metrin voittoon

Yleisurheilun Berliinin EM-kisojen tulosrajan 1 500 metrillä rikkonut Sara Kuivisto juoksi helppoon voittoon Jyväskylän Kalevan Kisoissa perjantaina. Porvoon Akilleksen urheilija vei voiton ajalla 4.27,22. Kauden paras aika Kuivistolla on liki 20 sekuntia parempi.

– Oli ihanaa juosta, kun ei tarvinnut stressata mistään rajoista. Niitä on jahdattu tällä kaudella ihan tarpeeksi. Sai vain nauttia ja juosta voitosta, uransa neljännen SM-kultansa juossut Kuivisto hehkutti.

Kristiina Mäki yritti pitkää loppukiriä, mutta taipui Kuivistolle lopulta liki kahdella sekunnilla. Kuivisto hakee viime vuoden tapaan tuplakultaa 800 metriltä.

Pulkkinen ja Teijula juoksivat ensimmäiset mestaruutensa

Markus Teijula piti ratakierroksella kovinta vauhtia. Teijula juoksi uransa ensimmäisen Suomen mestaruuden ajalla 47,77.

Mestaruus tuli reilulla erolla, sillä hopeaa pinkonut Christoffer Envall jäi 43 sadasosasekuntia.

– Tunnelmat on huikeat. Ei tätä oikein osaa kuvitella etukäteen, miten upea asia tämä on. Nyt on yksi virstanpylväs saavutettu, 20-vuotias Teijula tunnelmoi.

– Seuraava tavoite on päästä edustamaan Suomea arvokisoissa ja tietenkin saavuttaa siellä menestystä, 800 metriltä tuplavoittoa hakeva Teijula jatkoi.

Naisten 400 metrin matkalla niin ikään uran ensimmäisen Suomen mestaruuden saavutti Aino Pulkkinen. Äänekosken Urheilijoiden juoksijatar ylsi voittoon ennätyksellään 54,07. Pulkkinen tavoittelee tuplakultaa 200 metriltä.

Konkari Kruger jälleen kiekkoringin valtias

Kiekkoringissä Jyväskylässä juhli tuttu voittaja, kun Frantz Kruger pokkasi nimiinsä jo viidennen miesten SM-kultansa. Tällä kertaa 43-vuotiaalle mörssärille riitti voittoon tulos 57,12.

– Aika tiukka kisa se oli lopulta, vaikka kärjessä olin koko ajan. Voittoon olen aina tyytyväinen, koska sen takia tätä hommaa tehdään. Tulos ei kuitenkaan tyydytä. Olisin halunnut ylittää 60 metriä, Kruger kommentoi.

SM-hopeaa heitti Pyry Niskala tuloksella 56,47 ja pronssia pokkasi Oskari Perälampi (55,37).

Kööpikkä päätti Kankaan pitkän voittoputken SM-kuularingissä

Timo Kööpikkä ylitti ensimmäistä kertaa urallaan 19 metriä ja vei kuulantyönnön miesten Suomen mestaruuden nimiinsä perjantaina Kalevan Kisoissa. Kööpikän voittotulos oli 19,13.

– Fiilis on älyttömän hyvä. Olen hakenut 19-metristä jo pitkään. Tiesin, että se tulee, kun kaikki napsahtaa kohdilleen. Ensi kaudella tavoitteena on sitten kolkutella 20 metrin rajaa, Kööpikkä hehkutti.

EM-kisoihin valittu Arttu Kangas taipui hopealle tuloksella 18,56. Samalla katkesi miehen viiden vuoden mittainen voittoputki Kalevan Kisoissa.

Naisten 7-ottelun voittaja jäi kitkerästi EM-rajasta

Kalevan Kisojen 7-ottelu huipentui perjantaina tiukkaan voittokamppailuun. Mestariksi kruunattiin lopulta Tampereen Pyrinnön Maria Huntington pistein 5 858. Ensimmäinen SM-kulta jätti Huntington suuhun kitkerän maun, sillä Berliinin EM-kisaraja jäi vain 42 pisteen päähän.

– Ei ole nyt ihan voittajafiilis. Tietenkin olen tyytyväinen, että ensimmäinen SM-voitto tuli, mutta olo on silti tosi pettynyt. Ehkä tämä joskus vielä naurattaa, Huntington tuskaili.

Huntingtonin EM-unelma kaatui vaisuun tulokseen korkeuspaikalla. Ottelun päättäneellä 800 metrillä puristus ei aivan riittänyt.

Harjoitusjakso korjasi Krista Tervon moukaritekniikan

Moukarinheittäjä Krista Tervo palasi hyvään aikaan tasolleen. Hän heitti jo kesäkuun alussa Berliinin EM-kisarajan, mutta sen jälkeen tuloskunto piiputti Jyväskylän Kalevan kisoihin asti.

Perjantaina Karhulan Katajaisten Tervo sai moukarin 68,60 metriin ja otti toisen perättäisen Suomen mestaruutensa. Tulos on Tervon uran kolmanneksi paras.

– Kausi alkoi hyvin, mutta sen jälkeen tekniikka oli pitkään hakoteillä. Nyt välissä oli aika harjoitella ja sain taas heittoon lisämetrejä, Tervo myhäili.

Kira Kytölä ponnisti Suomen mestariksi pituuspaikalla

Tampereen Pyrinnön Kira Kytölä hyppäsi uransa ensimmäisen ulkoratojen Suomen mestaruuden Kalevan Kisoissa perjantaina. Kytölä ponnisti voittotuloksen 642 toiseksi viimeisellä kierroksella.

– Kisa oli tosi rankka minulle. Kolmiloikan karsinta aamulla vei aika paljon mehuja. Aivan mahtavat on tunnelmat, Kytölä makusteli.

Kytölä jäi 18 senttiä Berliinin EM-kisojen tulosrajasta. Voitto maistui silti makoisalta.

– En olisi voinut toivoa yhtään parempaa. Olen tulokseen äärimmäisen tyytyväinen, oman ennätyksensä hypännyt Kytölä sanoi.

Kytölän jälkeen SM-hopealle ponkaisi Taika Koilahti tuloksella 613. Pronssia ponnisti Jessica Kähärä (611).

STT

Kuvat: